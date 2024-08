Rahaongelmiin ajautunut Saana ei avannut perintäkirjeitäkään, koska niiden maksuun ei ollut rahaa – näin hän selvisi veloistaan

Saana Opacicilla on kuusi sisarusta. Rahasta oli lapsuudessa tiukkaa.

Nuorena äidiksi

Laskut vai lapsen tarpeet?

Häätöuhka

Tilanne karkasi käsistä

Opintolaina

Todella syvää ahdistusta

Saana on läheinen sisarustensa kanssa. He tiesivät hänen tilanteensa, mutta siitä ei sen enempää puhuttu. Jälkikäteen Saana pohtii, että puhuminen olisi ainakin helpottanut hänen oloaan.

Ulosotto ja maksuhäiriömerkintä

Käänteentekevä hetki

”Vaikka toinen ei pystyisi auttamaan veloissa, niin puhuminen auttaa, kun joku on tukena. Se helpottaa ahdistusta. Voi tulla myös yllättäviä vinkkejä raha-asioiden hoitoon, joita ei itse olisi tullut miettineeksi”

Kertominen hävetti

Nyt kaikki on hyvin

Tätä nykyä Saanalla menee mainiosti. Hän on mennyt naimisiin miehensä kanssa, ja he elävät perhearkea kolmen lapsensa ja koiran kanssa. Luottotiedot ovat kunnossa, raha-asiat samoin. He asuvat nyt omassa kodissa, jota varten säästettiin ahkerasti muutama vuosi.