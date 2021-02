Pikavipeillä ja osamaksuilla raha-asiansa sössinyt Ville, 30: "Tuli hällä väliä -asenne – mietin, että on ihan sama, onko ulosotossa tonni vai kymppitonni"

Ville Venesmäen neuvot nuorille lainanottajille Ville Venesmäki kertoo nähneensä vuosien varrella monen muunkin nuoren ajautuvan velkakierteeseen. – Aluksi on ostettu osamaksulla puhelin ja tietokone, sitten vähän lisää ja lisää. Lopulta kaikki raha on mennyt osamaksujen lyhentämiseen, eikä kuukaudesta ole enää selvinnyt ilman uuden velan ottamista. Venesmäki tietää omasta kokemuksesta, että kun kaikki raha menee pelkkien laskujen maksamiseen, syntyy herkästi hällä väliä -asenne rahankäytön suhteen. – Kannattaa tarkkailla, mihin rahaa oikeasti kuluu ja miten paljon, ja miettiä vasta sitten, onko järkevää hankkia vaikkapa osamaksulla uutta puhelinta. Rahaa kuluu yllättävän paljon sellaisiinkin asioihin, joita ei osaa aina ajatella. Venemäki kertoo hakeneensa itse aikoinaan mielihyvää nettishoppailulla, jossa osamaksut loivat illuusion ilmaisesta rahasta. – Sehän on vain 20 euroa kuukaudessa, hän kertoo pohtineensa ostohetkellä. – Sen jälkeen kyseinen summa on kuitenkin poissa muiden menojen maksamisesta kuukaudesta toiseen jopa useita vuosia. Venesmäki muistuttaa, että ”muutaman tonnin velka” on vielä hoidettavissa, mutta jos sitä kerryttää enemmän, koko potti seuraa mukana vuodesta toiseen. – On mukavampaa käydä töissäkin, jos ulosotto ei ole "pohjaton kaivo". Muutama satanen palkasta ulosottoon kuukausittain olisi mukavaa käyttää ihan muuhun.