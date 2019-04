Inka, 26, menetti luottotietonsa heti tultuaan täysi-ikäiseksi: ”Sellaista jäätävää ahdistusta, selviämistä ja murehtimista”

Uusikaupunkilainen Inka, 26, on elänyt viimeiset kahdeksan vuotta luottotiedottomana, eli käytännössä koko tähän astisen aikuisen ikänsä.

Hän oli 15-vuotiaasta asti seurustellut reilusti vanhemman miehen kanssa, jonka luottotiedot olivat menneet jo aikaisemmin. Kun Inka tuli täysi-ikäiseksi, he asuivat jo yhdessä, eikä rahaa ollut paljoa.

– Oli taas sellainen tilanne, ettei oltu syöty pitkään aikaan. Sitten mun puoliso sanoi, että miten olisi yksi pikavippi, hyvinhän me se yhdessä maksetaan, Inka kertoo.

Inkan mukaan he käyttivät lainaamansa rahat ruokaan ja muihin välttämättömiin tarpeisiin. Laskupinot kuitenkin kasvoivat, ja alle vuodessa Inka oli saanut maksuhäiriömerkinnän, eli menettänyt luottotietonsa.

– Kyllähän minä olin nähnyt sen arjen, miten vaikeaa on, kun luottotiedot menettää. Mutta se tilanne oli kuitenkin niin epätoivoinen, ja se oli niin äärettömän helppoa rahaa. Siitä se sitten lähti.

"Se oli elämäni hirveimpiä aikoja"

– Se oli monta vuotta sellaista jäätävää ahdistusta, selviämistä ja murehtimista. Sitä on ihan kamalaa muistella, koska se oli elämäni hirveimpiä aikoja, Inka kuvailee.

– Ikinä en ole itsemurhaa miettinyt, mutta silloin oli sellainen olo, että tätäkö tämä vaan on. Tuntui, ettei ole mitään ulospääsyä.

– Olit aikuinen, mutta silti et ollut itsenäinen. Ei voinut tehdä isoja päätöksiä, Inka kuvailee.

"Nykyhetki ei merkitse mitään"

– Eihän se tietenkään onnistu, koska se nykyhetki ei merkitse mitään. Se on vaan pelkästään se menneisyyden merkintä, josta ne katsovat, että tämä on epäluotettava ihminen.

Inka haluaisi myöskin opiskella töiden ohella, mutta rikkoutunut tietokone estää sen. Hän ei saa läppäriä osamaksulle, joten hän päätti laittaa opiskeluhaaveet jäihin siksi aikaa, kunnes on säästänyt koko summan. Asunnot Inka uskoo saaneensa tuurilla.

"Kun lähdin kotiin, itkin koko matkan"

Inka on saanut maksettua velkansa ensi vuoden maaliskuussa, ja viiden vuoden sisällä hän on taas luottokelpoinen myös virallisesti. Maksuhäiriömerkinnät poistuvat luottotietorekisteristä velan tyypistä riippuen 2–5 vuodessa. Hän kertoo, ettei unelma omakotitalosta tunnu enää niin kaukaiselta.

Ennen mentiin hattu kourassa pankkiin, nykyään laina haetaan netistä

Turun yliopiston projektikoordinaattori Laura Sistonen on tutkinut nuorten maksuvaikeuksia, ja pitää epävarmaa elämäntilannetta isona syynä siihen, miksi nuoret aikuiset korostuvat maksuhäiriötilastoissa.

– Muutto lapsuudenkodista on aika iso asia, kun ensimmäistä kertaa otetaan vastuuta omasta taloudesta. Monille saattaa tulla yllätyksenä, kuinka paljon yksinasuminen todellisuudessa kustantaa, ja paljonko välttämättömyyksiin menee rahaa, Sistonen sanoo.

Hänen mukaansa kulutuskulttuuri on myös yksi merkittävä tekijä nuorten maksuhäiriöissä. Nuoruus on aikaa, joilloin ihmisellä on halua ja resursseja toteuttaa itseään, ja nykyään se tehdään usein kulutuksen kautta.