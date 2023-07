Asiantuntijat kertovat, milloin ja miten lapsille kannattaa opettaa rahankäytöstä: "Tässä iässä lapset alkavat ymmärtämään.."

Moni saattaa haluta jälkikasvunsa voivan nauttia lapsuudestaan huolettomana, mutta toisaalta taloudellinen luottamus ja ymmärrys voivat olla avainasemassa takaamassa lapselle onnellisen ja mukavan tulevaisuuden, kirjoittaa CNBC Make It .

– Hyvä taloudellinen vastuu on välttämätöntä elämässä menestymiselle, koska rahataidot vaikuttavat tärkeisiin virstanpylväisiin, Schwab Wealth Advisoryn varainhoidon johtaja Susan Hirschman kommentoi julkaisulle.

Miksi rahataidot ovat niin tärkeitä?

– Perustaito, kuten lukeminen tai kirjoittaminen. Rahapäätöksillä voi olla myös laajempi vaikutus yhteiskuntaan riippuen siitä, miten rahaa käytetään ja miten se on sijoitettu, Landolt toteaa.

Milloin alkaa opettaa rahataitoja lapselle?

On selvää, kuinka tärkeää rahasta käytävä keskustelu on, mutta milloin on oikea aika aloittaa se? Asiantuntijat eivät ole asiasta täysin yksimielisiä, mutta todennäköisesti paljon aikaisemmin kuin luulet.