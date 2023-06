Rahapulaisen opiskelijan älynväläyksestä kasvoi kansainvälinen bisnes – näin käy käytettyjen muumimukien kauppa!

Muumimukeja, muumityynyjä, -figuureja, -kello, -pehmoleluja; Rasmus Rantasen ja Joonas Veikkolan työpaikka on monen muumifanin ja etenkin muumimukien keräilijän taivas.

– Muistan lapsuudesta, että muumeja tuli kulutettua aika kovaan tahtiin. Myöhemmin vanhempani ovat kertoneet, että saatoin lapsena katsoa Muumipeikko ja pyrstötähti -elokuvan seitsemään kertaan yhden päivän aikana. Muumilaakson tarinoita oli isoin juttu lapsuudessa ja nyt tämä yritys on ollut pystyssä kohta kymmenen vuotta, Rantanen kertoo.

Löytyykö kotoasi kymppitonnin muki?

Harrastus vaatii rahaa, etenkin, jos vitriininsä himoitsee 1990-luvulla valmistettuja mukeja tai erikoismukeja, joita on aikanaan valmistettu vain rajoitettu määrä.

– Arvokkain muki tällä hetkellä on Fazer-muumimuki, jota myytiin Helsingissä Fazerin kahvilassa joulun alla vuonna 2004. Sen hinta on noin 10 000 euroa. Mukeja myytiin vain 400 kappaleen erä ja jokainen niistä on numeroitu. Yrityksemme kokoelmasta löytyy muki numero 345.