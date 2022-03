"Putinin Venäjä on gerontokratia" – näin Kremlin valta voi rapautua sisältäpäin

Myllerrys Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirissä on aiheuttanut spekulaatiota jopa myyräjahdista. Asiantuntija pitää todennäköisempänä, että epäonni Ukrainassa on aiheuttanut esimerkiksi puolustusministeri Sergei Shoigu hetkellisen syrjäyttämisen – ja huomauttaa, että Anatoli Tšubaisin kaltaisilla länsimielisillä Putinin lähipiiriläisillä on todennäköisesti suurempi rooli hallinnon rapautumisessa.