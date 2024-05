Sotahistorioitsija lyttää Putin-uutisoinnin: "Värinää ja tärinää – toivotaan toivotaan"

"Epärealistisia skenaarioita"

– Venäjällä on niin vahva rakenne pohjalla, että Putinin tilalle ei voi tulla kovin erilaista tyyppiä. Nuoriso on aivopesty ja Z-sukupolvea on ruokittu voimakkaalla kansallistunteella, Laaksonen muistuttaa.

– Nuoremmalle polvelle on vaikea markkinoida länsimielistä liberaalia johtajaa, koska länsi on Venäjän propagandassa kaiken pahan takana, hän jatkaa.

"Kuin pässiä narusta"

Länsimedioissa on kirjoitettu jopa Shoigun erottamisesta. Sittemmin on arvioitu, että siirto turvallisuusneuvostoon saattoi olla tai olla olematta osoittamus Putinin luottamuksesta. Laaksosen mukaan selvää on vain, että tehtävä on vaihtunut.