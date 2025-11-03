Rooman keskustassa nousi pölypilvi, kun historiallinen Torre dei Conti romahti osittain.
Aivan Colosseumin lähistöllä, Rooman keskustassa tapahtui järkyttävä hetki, kun osa keskiaikaisesta Torre dei Contista romahti toistamiseen samana päivänä.
Ensimmäisen kerran torni romahti aamupäivällä, ja toinen, vielä dramaattisempi romahdus tallentui videolle, kun pelastustyöt olivat jo käynnissä.
Lue myös: Media: Japanilaisturisti putosi kuolemaansa Rooman kuuluisalla turistinähtävyydellä
Yksi työntekijä joutui sairaalahoitoon saatuaan vakavia vammoja ja ainakin kaksi muuta sai lieviä vammoja, kertoo uutistoimisto ANSA.
Alunperin Paavi Innocentius III:n suvulle 1200-luvulla rakennettu torni oli parhaillaan kunnostettavana vuosien käyttämättömyyden jälkeen.
Katso ylläolevalta videolta, miten historiallinen rakennus romahtaa.