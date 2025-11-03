Lauantai-illan junapuukotuksista syytetään Britanniassa 32-vuotiasta miestä, joka sai syytteet muun muassa kymmenestä murhan yrityksestä.
Britanniassa 32-vuotias mies on saanut syytteet kymmenestä murhan yrityksestä lauantai-illan junapuukotuksista, poliisi kertoo. Syytteet on nostettu myös ruumiinvamman aiheuttamisesta ja veitsen hallussapidosta.
Kymmenen ihmistä haavoittui lauantaina puukotuksessa Englannin itäosassa sijaitsevassa Cambridgeshiressä junassa, joka oli kulkemassa Pohjois-Englannin Doncasterista Lontooseen.
Poliisin mukaan yhdeksän ihmistä haavoittui vakavasti. Neljä haavoittunutta on jo päässyt pois sairaalasta.
Yksi haavoittuneista yhä kriittisessä tilassa
Poliisi kertoi maanantaina, että yksi haavoittuneista on yhä kriittisessä tilassa. Hän oli yksi junahenkilökunnasta ja oli yrittänyt pysäyttää hyökkääjän.
Epäiltyä syytetään lisäksi murhan yrityksestä, joka liittyi erilliseen tapahtumaan Lontoossa samana päivänä.
Poliisi on aiemmin sanonut, ettei mikään viittaa terroristisesta motiivista hyökkäyksen taustalla.
Puukolla tehtyjen rikosten määrä Englannissa ja Walesissa on virallisten tilastojen mukaan kasvanut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien.