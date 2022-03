Rakoileeko Putinin lähipiiri? Näihin viiteen mieheen presidentti on luottanut kuin kallioon – periikö joku heistä vallan?

Sergei Shoigu, puolustusministeri

Shoigu on ollut pitkään yksi Putinin ykkösluotetuista, ja häntä on huhuttu myös vallan perijäksi. Shoigu on Putinin kanssa niin hyvää pataa, että hän käy presidentin kanssa metsästämässä.

Valery Gerasimov , asevoimien komentaja

Aleksander Bortnikov , FSB:n johtaja

Nikolai Patrushev , turvallisuusneuvoston pääsihteeri

Sergei Naryshkin , SVR:n johtaja

Voiko valta vaihtua ?

– Ne tiedot, mitä nyt on tihkunut niin tämä on ollut shokki joillekin, syvä järkytys. On paljon viitteitä siitä, että Putin on todella tehnyt päätöksen (Ukrainaan hyökkäämisestä) joko hyvin pienen piirin kesken tai jopa yksin, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesti instituutista.