Putinin tuoliruletti on ansa – länttä viety "kuin pässiä narussa"

Laaksosen mukaan länsimaisissa arvioissa ja medioissa on keskitytty pyörittelemään aivan liikaa vääriä asioita. Huutava esimerkki tästä on sen pohdinta, onko entinen puolustusministeri Sergei Shoigu nyt ylennetty vai alennettu. Shoigu siirtyy turvallisuusneuvoston sihteeriksi.

– Nimitysruletti on sodankäynnin muoto. Merkitystä on tehtävällä ja suhteella Putiniin ja niistä me emme tiedä. Putin voi antaa luotetulleen vaikka tirehtöörin tittelin. Se on semantiikkaa, Laaksonen sanoo.