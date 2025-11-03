Järistys iski lähelle Mazar-i-Sharifin kaupunkia.
Ainakin 20 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Afganistanin pohjoisosassa, kertovat maan viranomaiset. Lisäksi ainakin 320 ihmistä on loukkaantunut, uutistoimisto Reuters kertoo.
Maanjäristys oli Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkuudeltaan 6,3. Järistys iski lähelle Mazar-i-Sharifin kaupunkia.
Maanjäristys tuntui uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan satojen kilometrien päässä maan pääkaupungissa Kabulissa asti.
Äärijärjestö Talebanin johtamassa Afganistanissa tapahtui elokuussa voimakas maanjäristys, jossa kuoli yli 2 200 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä loukkaantui.
Afganistanin huonot viestintäverkot ja infrastruktuuri ovat aiemmin haitanneet luonnonkatastrofien jälkeisiä pelastustöitä. Viranomaisilla on kestänyt jopa päiviä päästä syrjäisiin kyliin tarkastamaan maanjäristysten aiheuttamia vahinkoja.
Maanjäristykset ovat pahentaneet jo valmiiksi vaikeaa humanitaarista tilannetta Afganistanissa.