Putinin Trump-muistio vuodettiin – tutkija: "Uhkapeliä" Venäjän presidentti Vladimir Putin 20. lokakuuta. All Over Press Julkaistu 31.10.2025 10:33 Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Putinin ja Trumpin tapaaminen peruuntui Venäjän lähetettyä muistion Yhdysvalloille, brittilehti paljastaa. Venäjä pelaa "uhkapeliä". Näin arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro brittilehti Financial Timesin (FT) paljastusta siitä, miten Budapestiin jo kertaalleen sovittu presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen peruuntui. FT:n lähteiden mukaan Trump perui Putin-tapaamisen sen jälkeen, kun Moskova lähetti Washingtonille muistion, jossa se sanoi pitävänsä kiinni kovista vaatimuksistaan Ukrainan suhteen. Asiasta kertovat lehdelle kolme lähdettä. Venäjän lähettämän muistion sisällössä ei ole mitään yllättävää, Kangaspuro sanoo. Moskovan muistio sisälsi lehtitietojen mukaan Venäjän vanhat vaatimukset: Ukrainan on tehtävä alueluovutuksia, pienettävä asevoimiaan ja pysyttävä poissa puolustusliitto Natosta. – Koko sodan aloittaminenkin oli Venäjältä uhkapeliä, joten sikäli heillä on johdonmukainen linja, Kangaspuro sanoo MTV Uutisille puhelimitse.





Presidentit Putin ja Trump tapasivat elokuussa Alaskassa. AFP / Lehtikuva

Sama kieli

"Suhteiden sössiminen" presidentti Trumpiin ei ole kenellekään vaikeaa, Kangaspuro sanoo, mutta muistuttaa Venäjän ja Yhdysvaltojen kaikesta huolimatta lähentyneen Trumpin toisen presidenttikauden aikana.

– Venäjä ja Yhdysvallat uskovat molemmat voimaan ja toteuttavat voimalla politiikkaansa. Maiden johto puhuu samaa kieltä, Kangaspuro jatkaa.

Venäjä on Ukrainassa sotilaallisesti niskan päällä, joskin Kremlin sotilaat ovat kyenneet valtaamaan viime keväänä aloittamansa suurhyökkäyksen jälkeen vain 0,4 prosenttia Ukrainan kokonaispinta-alasta.

Trumpia vaikuttaa ärsyttävän se, että yhdysvaltalaisten tulkinnan mukaan Ukraina antaa liian myönteisen kuvan mahdollisuuksistaan, Kangaspuro sanoo.

Trump paiskoi rintamatilannetta esitelleitä karttoja ja "kiroili kaiken aikaa" tavatessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Valkoisessa talossa lokakuussa.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.Kimmo Brandt/All Over Press

Trumpille Venäjän neuvotteluhaluttomuus on "ilman muuta ollut pettymys", Kangaspuro katsoo. Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi Putinin Ukraina-linjan koventuneen entisestään, uutisoi aiemmin tällä viikolla yhdysvaltalaismedia NBC News lähteidensä kertovan.

Trump on valmis uuteen Putin-tapaamiseen, kunhan rauhansopimukseen päästään, asiantuntija uskoo.

– Trumpin Aasia-kiertueella kävi jälleen selväksi, miten kovasti hän haluaa ensi vuoden Nobelin rauhanpalkintoa. Ukrainan ja Venäjän välinen rauhansopimus on se päänahka, mitä Trump metsästää. Ihan riippumatta siitä, millainen se sopimus on, Kangaspuro sanoo.

Kangaspuro katsookin Trumpin "rökittäneen" Zelenskyitä Ukrainan taipumattomuudesta, koska Venäjän suunnalta ei joustoa tunnu löytyvän. Trump on tosin nyt kovistellut Venäjääkin.

– Venäjäkin on saanut kokea Trumpin piiskapolitiikan. Yhdysvallat on asettanut venäläisille öljy-yhtiöille pakotteita ja uhitteli ydinkokeen toteuttamisella, Kangaspuro sanoo.

"Kireä" keskustelu

Venäjä lähetti Ukraina-muistionsa Washingtoniin sen jälkeen, kun Trump ja Putin olivat sopineet puhelimitse tapaavansa toisensa Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Trump perui tapaamisen vain päiviä siitä ilmoittamisen jälkeen.

Muistion lähettämisen jälkeen Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov kävivät puhelimitse "kireän" keskustelun, Financial Times kirjoittaa.

Puhelinkeskustelun jälkeen Rubio ilmoitti presidentti Trumpille, ettei Venäjä vaikuta olevan halukas neuvottelemaan, kertoi yksi lähteistä FT:lle. Toisen lähteen mukaan Trump "ei ollut vaikuttunut" Venäjän kannasta.

Julkisesti Trump viestitti, ettei halua hukata aikaansa Putinin tapaamiseen, jos asioissa ei päästä eteenpäin.

FT:n lähteiden mukaan Yhdysvallat on erityisen tympiintynyt Venäjän ulkoministerin Lavrovin asenteeseen.

– Lavrov on selvästi väsynyt ja vaikuttaa ajattelevan, että hänellä on parempaakin tekemistä kuin tavata Yhdysvaltojen kanssa, halusi Putin sitä tai ei, lähde sanoi brittilehdelle.

Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov heinäkuussa.All Over Press