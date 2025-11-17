



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Putin painaa päälle Itä-Ukrainassa – asiantuntija: Ukrainan rintama kestää menetyksistä huolimatta Venäjä on sanonut tavoitteekseen vallata Zaporizhzhjan, Luhanskin, Hersonin ja Donetskin alueet kokonaan, mutta tähän Venäjällä olisi vielä pitkä matka. Julkaistu 6 minuuttia sitten Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi Ukrainan rintamalinja maan itäosassa ei ole romahtamassa, vaikka se menettäisi yksittäisiä kyliä ja kaupunkeja, kuten Pokrovskin Zaporizhzhjan itäpuolella. Ukraina kuitenkin kärsii edelleen sekä miehistö- että sotamateriaalipulasta, arvioi suomalaisasiantuntija. Venäjä sanoi lauantaina vallanneensa kaksi kylää Zaporizhzhjan alueella Zaporizhzhjan kaupungin itäpuolella. Tämä uhkaa nyt enemmän Orihivin ja Huliaipolen pikkukaupunkeja. Donetskin luoteispuolella Pokrovskista on taisteltu pian kaksi vuotta, Ukrainan viranomaiset evakuoivat kaupungin jo viime kesänä, ja sotiminen on sen raunioittanut. Vaikka Venäjä on viime viikkoina edennyt Zaporizhzhjan alueella, Ukrainan rintama tälläkään alueella ei ole pettämässä, arvioi kapteeni Walter Pomell, strategian opettaja Maanpuolustuskorkeakoulussa MTV:n uutisille.





MTV

"Puolustuslinja kokonaisuutena kestää"

Pomell sanoo, että on hyvin mahdollista, että yksittäiset kylät ja kaupungit, kuten Pokrovsk ja Orihiv, eivät välttämättä kestä, mutta Ukrainan linja kokonaisuutena varmaan kestää.

– Pokrovskiin Ukraina on ehtinyt valmistella uusia puolustusasemia. Myös kaupungin logistinen merkitys on vähentynyt, kun Venäjä on edennyt molemmilla sivustoilla, Pomell sanoo.

Niinpä Zaporizhzhjan kaupunki ei ole välittömässä vaarassa. Sen valtaaminen vaatisi Venäjältä erittäin paljon voimavaroja, Pomell toteaa.

Koillisessa Kupianskista Harkovan itäpuolella taistellaan vimmatusti.

– Se on monella tapaa tärkeä, kuten logistisesti. Siellä Oskiljoki muodostaa merkittävän maastoesteen, maasto on metsäistä ja kumpuilevaa.

– Se mahdollistaa puolustajalle tehokkaan puolustustaistelun, joten kaupunki on Harkovan alueen suojana merkityksellinen.

Yksittäiset tappiot tietenkin kumuloituvat ja Ukraina menettää maa-alueita, mutta mikään yksittäisenä kohteena ei ole korsi, joka katkaisee kamelin selän, Pomell toteaa.

Venäjä on sanonut tavoitteekseen vallata Zaporizhzhjan, Luhanskin, Hersonin ja Donetskin alueet kokonaan, mutta tähän Venäjällä olisi vielä pitkä matka.

Tappioilla toki on symbolinen ja arvonsa puolin ja toisin.

Droonit vain osa puolustuskokonaisuutta

Pomellin mukaan Ukraina kärsii yhä miehistö- ja asepulasta, kuten se on tehnyt koko ajan.

Menetettyjen alueiden takaisin valtaamiseksi se tarvitsisi molempia niin paljon lisää, että on ajanhukkaa spekuloida tällä.

Ukrainalla on alueellisesti paikoin jopa enemmän miehiä kuin Venäjällä, ja heistä taistelutoiminnassa on kerrallaan noin kolmannes. Mutta tämä pelkästään ei riitä, Pomell muistuttaa.

Julkisuudessa droonit ovat nousseet aina vain enemmän esiin. Ne eivät silti ole Ukrainan taikasauva.

– Kautta linjan Ukraina tarvitsee lisää perinteisiä asejärjestelmiä, ammuksia ja miehistöä. Ja kaikki nämä yhdessä (droonien kanssa) saavat aikaan, että Venäjä etenee hitaasti.

Ukraina tuo esiin omia Flamingo-ohjuksiaan. Se sanoo iskeneensä niillä Venäjän energiakohteisiin jopa satoja kilometrejä Venäjällä sisämaahan.

– Ne tuskin ovat ratkaisevia, mutta niillä on symboliarvoa myös venäläisille, kun he joutuvat muun muassa sääntelemään polttoaineen myyntiä.

– Toisaalta näytetään omille, että taistelua viedään Venäjän maaperälle, ja samalla ulkomaiset tukijat näkevät, että taistelu jatkuu ja keinot paranevat.

Talvi on tuttu molemmille

Pomell ei usko, että ovella oleva talvi tuo ratkaisua rintamalla. Molemmat osapuolet osaavat ottaa vuodenajan olosuhteet huomioon.

Lumi, pakkanen, sade, sumu luovat omat olosuhteensa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

2:44 Katso myös: Ukrainan armeija julkaisi videon: Näin Flamingo-ohjuksilla iskettiin venäläisiin sotilaskohteisiin.

Vaikka Venäjä niin sanotusti heittää miehiään lihamyllyyn ja määrällä jyrää päälle, myös se on sopeutunut muuttuviin tilanteisiin.

Pomell viittaa esimerkinomaisesti äskettäin paljon julkisuutta saaneen videoon, missä venäläinen taistelupari lähtee moottoripyörällä ja sumun turvin liikkeelle.

– Taistelukentistä on tullut läpinäkyvämpiä, mutta edelleen maastolla ja olosuhteilla on merkitys. Esimerkiksi kova sumu tai sade vaikeuttaa droonitaistelua.

Venäjä ei mielellään keskitä isoja joukkoja yhteen paikkaan tiettyä kohdetta vastaan, koska sellainen paljastuu, ja sotilasjoukkoa voidaan ampua kauempaa, joten sekin hidastaa Venäjän etenemistä, Pomell sanoo.

Pohjoiskorealaisia drooneja rakentamassa

Pohjois-Korea on lähettänyt Moskovan avuksi sekä ammuksia että sotilaita. Ne eivät ole olleet ratkaisevia Venäjän kannalta.

– En osaa tarkkaan arvioida, kuinka paljon rintamalla tällä hetkellä on pohjoiskorealaisia suorissa taistelutehtävissä. Mutta he erityisesti paikkaavat venäläistä työvoimaa, rakentavat drooneja ja ovat muissa tehtävissä, ja vapautta sillä tavoin resursseja sodankäyntiin, Pomell arvioi.

Pohjois-Koreasta tuli tässä kuussa jälleen ammuksia, mutta Pomellin mukaan sen asevarastoistakaan ei riitä loputtomiin täydennystä, vaikka pohja ei vielä näy.