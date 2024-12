Ukraina valmistautuu Venäjän uuteen hyökkäykseen eteläisessä osassa maata. Rintamalinjan läheltä raportoiva MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen kertoo, että uudenlaisten droonien kehittely ja niiltä puolustautuminen otetaan Ukrainassa hyvin vakavasti.

Venäjä on kiihdyttänyt viime päivinä iskujaan sotilas- ja siviilikohteisiin Ukrainan eteläosissa. Samalla ukrainalaiset pyrkivät vahvistamaan ja linnoittamaan puolustuslinjoja ja varautumaan Venäjän uuteen hyökkäykseen.

Orikhivissä, Zaporizhzhjan itäpuolella puolustustaistelua käy muun muassa Ukrainan asevoimien 110. prikaati. Sen joukkueenjohtajana toimiva, Watsoniksi esittäytyvä sotilas, kertoi MTV Uutisten toimittajalle Niko Nurmiselle vaikeasta tilanteesta etulinjassa, kun venäläiset rahtaavat alueelle lisää jalkaväkeä ja hyökkäysajoneuvoja.

Toisaalta läntisten pitkän matkan ohjusten käyttörajoitusten helpottamisella on ollut hyviä vaikutuksia.

– Ongelmamme oli aiemmin, ettemme pystyneet osumaan vihollisen laukaisualustoihin. Ohjus- ja rakettialustojen ohella emme tavoittaneet hävittäjiä, joiden liitopommit ovat etulinjassa suurin ongelma. Nyt pystymme ampumaan Venäjän lentokentille, asevarastoihin ja polttoainelaitoksiin. Iskemme heidän huoltoketjuunsa. Me voimme päästä voitolle, kun pystymme rikkomaan vihollisen logistiikan, Watson sanoo.

Venäjä syöttää taistelijoita tykinruoaksi

Venäjä on edennyt Itä-Ukrainassa entistä vauhdikkaammin syksyn aikana, ja Ukrainan joukot ovat tehneet taktisia vetäytymisiä.

Aina eteneminen ei kuitenkaan ole osoitus erityisestä taidokkuudesta. Orava -nimeä käyttävän prikaatin ryhmänjohtajan mukaan he pystyvät edelleen ottamaan hengiltä suuren määrän suojattomia vihollistaistelijoita, joita Venäjä syöttää massoittain avoimelle alueelle.

– Rintamalinjamme on pitkä ja vihollinen käyttää sitä hyödykseen. He pyrkivät etenemään vähä vähältä ja etsivät jatkuvasti heikkouksia puolustuksessamme. Meidän tehtävämme on olla kekseliäitä ja tuhota heidän sotilaitaan ja kalustoaan mahdollisimman paljon. Pystymme uuvuttamaan heidät ja uskon rintamatilanteen kääntyvän, Orava kertoo.

Droonit entistä kehittyneempiä

Niko Nurminen on raportoinut Ukrainasta säännöllisesti hyökkäyssodan alusta lähtien. Yksi selkeimmistä muutoksista on hänen mukaansa ollut droonien korostunut rooli sodassa. Jokaisella joukko-osastolla aselajista riippumatta näyttää olevan omat spesialistinsa, jotka keskittyvät ainoastaan droonitoimintaan.

– Tiedusteludroonien lisäksi on täsmädrooneja, joilla hyökätään kamikaze-tyylisesti suoraan kohteeseen. Uutta on myös se, että droonit ovat alkaneet pudottaa miinoja. Niistä kantokykyisimmät käyttävät pommeina jopa panssarintorjuntamiinoja, Nurminen kertoo.

Puolustautuminen Venäjän lennokki-iskuja vastaan otetaan myös entistä vakavammin, ja Nurmisen mukaan käytännössä kaikissa etulinjan tuntumassa liikkuvissa autoissa on katollaan jonkinlainen ”jammeri” eli häirintälaite.

Venäjä pyrkii hyödyntämään kaikki mahdolliset heikkoudet, mutta Nurmisen mukaan Ukrainan joukkojen taistelumoraali on edelleen korkealla. Tavoitteena Ukrainalla on edelleen edetä jossain vaiheessa ja työntää venäläiset pois.

– Ainakaan minulle kukaan ei ole puhunut siitä, että tässä yritetään vain sinnitellä Yhdysvaltain vallanvaihtoon tai johonkin muuhun päivämäärään saakka, hän toteaa.

Yhdysvallat antoi pitkän harkinnan jälkeen Ukrainalle luvan iskeä pitkän matkan ohjuksilla sotilaskohteisiin myös Venäjän maaperällä. Suurta käännettä se ei ole rintamalla aiheuttanut, mutta vaikuttaa ainakin henkisesti.

– Selkeä moraalibuusti se on, kun tieto luvasta kantautuu ukkeleille etulinjaan. Ja kun aseita rahdataan koko ajan lisää. Voi miettiä, mikä tilanne olisi, jos he eivät kykenisi jo nyt tuhoamaan ammus- ja polttoainevarastoja, lentokenttiä ja pommittajia. Tieto on otettu suurella lämmöllä vastaan, sanoo Nurminen.

