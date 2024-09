Venäjä lähestyy tärkeää solmukohtaa Ukrainassa – onko edessä jo koettu "lihamylly"?

Ukrainan vetäytyminen mahdollista

Donetskissa on Venäjän hyökkäyssodan aikana käyty massiivisia taisteluita melko pienten kaupunkien hallinnasta.

– Se riippuu siitä, kuinka intensiivisesti Ukraina on sitä valmis pitämään. Ja toisaalta, kuinka paljon Venäjä haluaa sen kaupungin ottaa, Pomell sanoo.

Hänen mukaansa on myös mahdollista, että Venäjä pyrkii saartamaan kaupunkia ja näin pakottamaan Ukrainan vetäytymään sieltä.

Jos kuitenkin mennään kaupunkitaisteluun, siitä tulee hidasta ja kuluttavaa. Ukrainalla on myös paljon linnoitusasemia Pokrovskin ympäristössä.

– Eli jos Ukraina haluaa pitää ja Venäjä haluaa vallata, silloin sinne saattaa muodostua intensiivinenkin taistelu. Mutta kummalla tahansa on mahdollisuus tämä välttää, jos ei halua siihen lähteä.

Pomellin mukaan Ukrainan sotilasjohdon täytyy laskea, mikä on saavutettava hyöty ja mahdolliset tappiot kaupungin kiivaasta puolustamisesta.

Rintaman mutka voi suoristua

Pokrovskilla on merkitystä etenkin logistisena ja liikenteellisenä solmukohtana, sillä siellä kohtaavat keskeiset tiet ja rautatiet.

Kaupunki on ollut tärkeä Ukrainan sotaponnistusten huoltokeskus Donetskissa.

Jos Venäjä saa kaupungin haltuunsa tai edes pystyy kiistämään sen ympäristön tiestön käytön, sillä on heijastusvaikutuksia muuallekin rintamalle.

Entä Pokrovskin jälkeen?

Venäjä on tällä hetkellä työntynyt kiilana Pokrovskia kohti. Jos se saa kaupungin valloitettua, saanee se lisää alueita Pokrovskin ympäristöstä.

– Se mitä Ukraina tällä hetkellä tekee, eli tuottaa Venäjälle kovia tappioita, sen tavoitteena on nimenomaan se, ettei siitä eteenpäin enää kovin helposti jatkettaisi. Pakotetaan Venäjä tuomaan sinne lisää joukkoja ja lisää kalustoa, jotta siitä mennään eteenpäin.

Ukrainan näkökulmasta haasteena on Pomellin mukaan se, että se menettää osan puolustajan edustaan, kun ollaan jatkuvasti viivytystaistelun kaltaisessa tilanteessa ja Ukraina joutuu ryhmittäytymään puolustukseen aina enemmän tai vähemmän nopealla valmistelulla.

Krooninen miehistöpula

Ukraina on kärsinyt jo pidempään miehistö- ja ammuspulasta, minkä vuoksi Venäjällä on Itä-Ukrainan rintamalla selkeä ylivoima.

Ukrainalta on kaatunut sodan aikana paljon ammattisotilaita ja nuorempia upseereita, joiden pitäisi johtaa joukkueita, komppanioita ja pataljoonia.

Ammuspulaa on tänä vuonna syventänyt etenkin Yhdysvaltain apupaketin viivästyminen kuukausikaupalla.

Venäjä hyökkää Itä-Ukrainassa koko rintamalla ja on edennyt Pokrovskin lisäksi muillakin rintamalohkoilla, kuten Tshasiv Jarissa ja Toretskissa, vaikkakin hitaammin.

– Venäjän eteneminen on kuitenkin varsin hidasta ja selkeästi tavoitteeltaan rajoitettua, Pomell sanoo.

Mikä on Kurskin vaikutus?

Koska Ukrainalla on muutenkin ollut pulaa miehistä, herätti rajallisten resurssien sitominen Kurskin operaatioon keskustelua ratkaisun järkevyydestä. Etenkin, kun Venäjä ei näytä juurikaan siirtäneen Kurskiin joukkoja Itä-Ukrainan tärkeimmiltä rintamalohkoilta.

Pomellin mukaan tässä vaiheessa on vaikea arvioida Kurskin operaation vaikutusta Donetskin tapahtumiin. Hän huomauttaa kuitenkin Venäjän etenevän niin laajalla rintamalla, että se olisi luultavasti saavuttanut menestystä joka tapauksessa.

Kurskin operaation onnistumista tai järkevyyttä on vielä aivan liian aikaista arvioida, koska sen tavoitteet ovat niin monitahoiset. Ukrainan julkilausuttuja tavoitteita ovat esimerkiksi suojavyöhykkeen luominen rajan pintaan, taistelutahdon kasvattaminen, vaihdon välineen saaminen rauhanneuvotteluja varten sekä sotavankien vaihtaminen omiin.

Toisaalta Ukrainan tavoitteiksi on myös arvioitu länsimaiden herättely tukemaan Ukrainaa vahvemmin sekä henkisen vaikutuksen aiheuttaminen Venäjälle, kun viedään sota heidän omalle maaperälleen.

– Moneen näistä tavoitteista on varmasti jo päästy. Se, että mikä alueiden valtaamisen hyöty itsessään on ja miten niitä pystytään pitämään, se on vielä näkemättä.