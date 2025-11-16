Valeri Hodemtshukin ruumista ei aikoinaan saatu noudettua ydinvoimalan räjähtäneen neljännen reaktorin raunioista.
Venäjän perjantaina tekemässä iskussa Ukrainan Kiovaan on kuollut Natalia Hodemtshuk, joka oli Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa vuonna 1986 kuolleen Valeri Hodemtshukin leski. kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan lähes neljä vuosikymmentä myöhemmin hänen leskensä kuoli niin ikään tragediassa, josta vastuussa on Kreml.
The Guardianin mukaan Natalia Hodemtshuk sai Venäjän iskussa vakavia palovammoja, joihin hän menehtyi sairaalassa.
"Ukraina tarvitsee tukea"
Natalia Hodemtshuk asui Kiovassa Tshernobyl-taloksi kutsutussa rakennuksessa. Korttelissa asuu myös muita entisiä Tshernobylin työntekijöitä.
Yksi heistä on Oleksi Ananenko, joka sukelsi reaktorin alla olevaan altaaseen ja esti toimillaan toisen räjähdyksen syntymisen.
Tshernobylin aluetta hallitsevan viraston mukaan Hodemtshukin oli tarkoitus osallistua kuvaukseen, jossa muistetaan ydinkatastrofin 40-vuotispäivää.
– Menetimme naisen, joka kävi läpi Tshernobylin helvetin, menetti miehensä, kasvatti lapset ja kesti tragedioita, jotka voisivat murtaa kenet tahansa. Mutta ne eivät murtaneet häntä, virasto toteaa lausunnossaan.