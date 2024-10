Pula miehistä riivaa Ukrainan puolustustaistelua Donetskissa

Venäjän joukot ovat viime viikkoina kyenneet jatkuvasti etenemään Donetskin alueella Itä-Ukrainassa, ja viimeksi ne valtasivat Vuhledarin kaupungin aiemmin tällä viikolla. Pääsyy ukrainalaisten takaiskuihin on kova pula miehistöstä, sanoo apulaissotilasprofessori Juha Kukkola Maanpuolustuskorkeakoulusta.



Kukkola viittaa esimerkiksi Vuhledaria puolustajien lausuntoihin, joiden mukaan joukon alkuperäisestä vahvuudesta olisi ollut enää murto-osa jäljellä.



– Sehän kertoo vain siitä, että miehet on loppu, eikä pystytä tuottamaan taistelu- ja toimintakykyisiä koulutettuja uusia täydennysjoukkoja rintamalle, majuri Kukkola sanoo.



Financial Times -lehden mukaan ukrainalaiset komentajat ovat valittaneet, että kokemattomista täydennysjoukoista 50–70 prosenttia kaatuu tai haavoittuu ensimmäisten muutaman päivän aikana rintamalla.



Venäjä puolestaan vaikuttaa saaneen Kukkolan mukaan koneensa toimimaan nyt riittävän hyvin, jotta se kykenee pitämään painetta yllä ukrainalaisia kohtaan. Sotimisen tapaa on myös ilmeisesti kehitetty, ja esimerkiksi hyökkäyksiä tehdään nyt pienemmissä partiokokoonpanoissa.



– Ei se tilanne venäläisilläkään ruusuinen ole, mutta ihan samanlaiseen lihamyllyyn ei heilläkään tunnu enää olevan halua tai varaa kuten aiemmin, Kukkola sanoo.

Tykistölle ja ilmatorjunnalle tarvetta

Vuhledarin menetyksellä Kukkola ei näe vielä olevan ratkaisevaa merkitystä sodan kululle. Ukrainalaiset tosin pystyivät aiheuttamaan venäläisille pahoja tappioita muuta maastoa korkeammalla olevasta kaupungista käsin.



Paljon merkittävämpänä on pidetty sitä, jos Ukraina menettää pohjoisemmassa sijaitsevan Pokrovskin hallinnan. Kaupunki on tärkeä liikenteen ja huollon solmukohta.



Kukkolan mukaan myös Pokrovskin merkitys on vähentynyt, koska kaupunki on jo Venäjän lennokkien ja tykistön kantaman sisällä. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos Venäjällä on voimaa jatkaa etenemistä Pokrovskista edelleen.



– Silloin Ukrainan pitää tehdä päätös, vetääkö se rintamalinjan taaksepäin koko Donetskin alueella ja mistä alueista se vielä yrittää pitää siellä kiinni, Kukkola sanoo.



Näiden päätösten aika tulee hänen mukaansa kuitenkin vasta talvella tai ehkä keväällä, jos Venäjän eteneminen jatkuu nykyistä tahtia.



– En näe rintaman romahtavan Pokrovskin valtauksesta. Ukraina kykenee kyllä huoltamaan joukkojaan, Kukkola sanoo.



Ukrainan miehistöpula on Kukkolan mukaan niin suuri ongelma, ettei sitä oikein voi muilla ratkaisuilla kiertää. Venäjän etenemisen pysäyttämiseen tarvittaisiin kuitenkin myös lisää tykistöjärjestelmiä, tykistön (erikois)ampumatarvikkeita ja lennokkeja. Rintamalle olisi tärkeää saada myös lisää ilmatorjuntakykyä ja Ukrainan ilmapuolustusta olisi muutenkin vahvistettava.



– Se mahdollistaisi Ukrainan ilmavoimien operoinnin ja toisaalta heikentäisi venäläisten liitopommituskykyä, Kukkola perustelee.

Talven säillä suuri vaikutus

Pian alkavan talven vaikutusta taisteluihin sanelee paljolti se, millaisia talvisäistä tulee. Jos on pilvistä, kosteaa ja lauhaa, se aiheuttanee Kukkolan mukaan enemmän vaikeuksia hyökkäävälle joukolle.



– Ei se kyllä tee puolustajankaan elämästä helppoa, jos on juoksuhaudassa kaulukseen asti vettä, hän lisää.



Kirkkaiden pakkassäiden vallitessa maaperä sen sijaan jäätyy ja kovettuu, mikä voi edistää hyökkäystoimia.



Ukrainan Venäjällä valtaamalta Kurskin alueelta ei ole viime aikoina kuulunut paljoa. Kukkolan mukaan alueen hallussapito sitoo luonnollisesti Ukrainan joukkoja, joille voisi olla käyttöä Donetskissa. Toisaalta vaikutusta on ollut myös toisin päin: Venäjän eteneminen Itä-Ukrainassa on hidastunut siitä, miltä vielä ennen Ukrainan Kursk-operaation alkua näytti.



Vielä ei siis voida julistaa, oliko Ukrainan yllättävä liike hyökätä rajan yli oikea vai väärä.



– Se voidaan päätellä sitten, kun ryhdytään kirjoittamaan sotahistoriaa ja jälkiviisastelemaan, Kukkola sanoo.