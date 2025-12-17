Vladimir Putin on hyökännyt jälleen sanallisesti länttä vastaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan lännessä valmistaudutaan parhaillaan suureen sotaan ja hysteria kasvaa.

Hänen mukaansa väitteet Venäjän uhasta ovat kuitenkin valetta.

Hän väittää haluavansa vastavuoroista yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kanssa.

Venäjän hän sanoo kuitenkin saavuttavan tavoitteensa "sotilasoperaatiossaan" Ukrainassa.

– Venäjä vapauttaa maansa sotilaallisin keinoin, jos Ukraina ja sen tukijat hylkäävät vuoropuhelun, hän kommentoi.

Venäjän puolustusministerin Andrei Belousovin mukaan Eurooppa pitkittää konfliktia, mikä tarkoittaa, että sotatoimien pitäisi jatkua ensi vuoteen 2026 asti.

Juttu täydentyy.

