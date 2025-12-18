Ukrainan rauhankeskusteluiden seuraavat käänteet saatetaan kuulla Miamista.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltain neuvottelijat keskustelevat perjantaina ja lauantaina Yhdysvalloissa.
Zelenskyi sanoi toimittajille, että tapaamiseen saattaa osallistua myös eurooppalaisia edustajia.
Aiemmin ainakin Politico-lehti ja uutistoimisto AFP uutisoivat lähteisiinsä viitaten, että Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien olisi määrä keskustella Ukrainan sodasta viikonloppuna Yhdysvalloissa Miamissa.
Politicon lähteen mukaan Venäjän delegaatioon kuuluu maan valtiollisen sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev. Yhdysvaltoja tapaamisessa edustaisivat erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Jo ennen Zelenskyin ilmoitusta Politico uutisoi lähteensä tietoihin perustuen, että Ukrainan neuvottelijan Rustem Umjerovin on määrä tavata Yhdysvaltain edustajia ennen viikonlopun tapaamista.