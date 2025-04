Ukrainan asevoimien komentaja: Venäjän keväthyökkäys on alkanut

Venäjän väitetty hyökkäys ei ole avoimien lähteiden perusteella edennyt.

Venäjän keväthyökkäys Ukrainassa on alkanut, sanoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi ukrainalaismedia LB.ua:n haastattelussa.

Aikaisemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Venäjän kokoavan joukkojaan uutta hyökkäystä varten Harkovan ja Sumyn alueille.

Syrskyin mukaan presidentti on "ehdottomasti oikeassa" ja kyseinen "hyökkäys on jo alkanut".

Venäjän hyökkäykset kaikilla keskeisillä alueilla ovat kaksinkertaistuneet, Syrskyi sanoo.

Venäjä ei ole avoimien lähteiden perusteella kyennyt olennaisesti etenemään millään alueella viimeisen viikon aikana, selviää suomalaisen Black Bird Groupin ylläpitämästä sotakartasta.

Jos tiedot Harkovan ja Sumyn alueen hyökkäyksistä pitävät paikkansa, on kyse painopisteen muutoksesta verrattuna viime vuoden loppuun, jolloin Venäjä pyrki hyökkäämään etelämpänä Donetskin alueella.

Venäjä on viimeisen 13 kuukauden aikana menettänyt yli viiden divisioonan verran taistelupanssarivaunuja ja tuhansia sotilaita yrittäessään valloittaa Pokrovskin kaupungin Donetskin alueella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjä hyytynyt

Venäjä kykeni viime vuoden syksyn ja alkutalven aikana etenemään nopeasti, mutta tahti on sittemmin hyytynyt.

Syiksi on epäilty sekä Venäjän iskuvoiman kulumista loppuun että joukkojen uutta keskittämistä. Selitykset eivät ole toisiaan poissulkevia.

Selvää on, että Pokrovskin valtaus on Venäjän keskeisiä sotatavoitteita Donetskin alueella, eikä Kreml ole ajatuksesta luopunut tulitaukoneuvotteluista huolimatta.

Ajatushautomo ISW arvioi, että tilanne Pokrovskin suunnalla on "erittäin dynaaminen" johtuen sekä Venäjän lisääntyneistä hyökkäyksistä että Ukrainan vastahyökkäyksistä.

Aiemmin tänä vuonna Venäjä hylkäsi Yhdysvaltojen ehdottoman ja Ukrainan hyväksymän 30 päivän täydellisen tulitauon.

Sittemmin sovittu energiainfrastruktuuria ja Mustaamerta koskeva tulitauko ei ole maasodankäyntiin vaikuttanut käytännössä mitenkään ja molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan energiatulitauon rikkomisesta.

Venäjä vaikuttaakin yhä tekevän taisteluliikkeitä, joiden tavoitteet ovat kaukana tulevaisuudessa, eivät esimerkiksi muutaman viikon päässä. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on epäillyt Venäjän pelaavan neuvotteluissa aikaa.

ISW katsoo venäläiskomentajien ryhtyvän pitkän aikavälin operaatioihin, koska he uskovat tai tietävät, ettei presidentti Vladimir Putin aio lopettaa sotaa lähitulevaisuudessa.

Venäjä pyrkii yhä pakottamaan Ukrainan antautumaan joko sotimalla tai neuvottelemalla, Yhdysvaltojen tiedustelu totesi julkisessa uhka-arviossaan maaliskuussa.