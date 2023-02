Onko JDAM-ER uusi HIMARS? USA lähettää Ukrainalle nyt ennennäkemätöntä aseapua

JDAM on järjestelmä, jonka avulla perinteisestä niin sanotusta tyhmästä pommista voidaan tehdä täsmäammus, joka löytää perille GPS:n avulla. Järjestelmän koko nimi on Joint Direct Attack Munition, josta yleisesti käytetään lyhennettyä muotoa JDAM.

ER puolestaan tulee sanoista Extended Range eli kasvatettu kantama. Käytännössä ER:ssä on kyse ylimääräisistä siivistä, joiden avulla pommi liitää entistä pidemmälle.

Kyse on JDAM-järjestelmistä, raportoi New York Times . Bloomberg täsmensi, että Ukraina saa JDAM-ER-järjestelmiä.

Yhdysvallat on aiemmin avoimesti kertonut esimerkiksi HIMARS-raketinheittimien lisäammusten antamisesta.

Sama rooli kuin HIMARS-raketeilla?

Potentiaalinen kohdelista on käytännössä yhteneväinen sen kanssa, miten Ukraina on hyödyntänyt raskaita HIMARS-raketinheittimiä, joita se on viime kesästä lähtien saanut Yhdysvalloilta.