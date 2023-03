Putin allekirjoitti asetuksen kevään kutsunnoista, nosti määrän 147 000 alokkaaseen – MTV seuraa sotaa

Kutsunnat koskevat 147 000 venäläistä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) .

TORSTAI 30.3.

YK:n turvallisuusneuvoston tavoitteena on pyrkiä rauhaan, ja Venäjä on käynyt jo yli vuoden hyökkäyssotaa Ukrainaan. Lisäksi Venäjän johtaja Vladimir Putin etsintäkuulutettiin vastikään kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä.

– Venäjän 1. huhtikuuta alkava turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus on huono vitsi. Venäjä on kaapannut paikkansa, se käy koloniaalista sotaa, sen johtaja on sotarikollinen, jonka ICC on etsintäkuuluttanut lasten kaappauksista. Maailma ei voi olla turvassa, kun Venäjä on turvallisuusneuvostossa, Kuleba kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.