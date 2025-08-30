Ministeri Puisto kommentoi puoluetoveri Keskisarjan puheita MTV:lle: Viesti tulee perille provosoimattakin

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) kommentoi MTV:n Uutisextrassa perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan kiivasta arvostelua herättäneitä maahanmuuttopuheita.

Keskisarja puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa esimerkiksi ”heikkolaatuisista” maahanmuuttajista.

Puisto sanoo MTV:n haastattelussa, että perussuomalaiset on hallituspuolue, ja Keskisarja sekä kaikki muut tietävät, että lausunnot aiheuttavat tiettyä jännitettä hallituspuolueiden kesken.

– Asioita voi pukea (sanoiksi) monella eri tavalla. Näkisin, että oppositiossa voi toimia tietyllä tavalla ja hallituspuolueissa on tietyt toimintatavat, sanoo Puisto MTV:n Uutisextrassa.

Puisto kuvailee Keskisarjan puheita provokatiivisiksi.

– Pyrin tuomaan sitä (maahanmuuttonäkemystä) aika asiapohjalta ja provosoimatta ja ajattelen että ehkä se viestikin tulee silloin perille ja antaa ajattelemisen aihetta, sanoo Puisto.

Puisto sanoo, että ei ole käyttänyt Keskisarjan tapaista retoriikkaa itse, vaikka on ollut huolestunut laajamittaisesta maahanmuutosta.