VM alkoi jo valmistautua vaaleihin – näin paljon seuraavan hallituksen on leikattava
Julkaistu 30 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Viime vaaleja ennen ministeriöllä oli takataskussa monia käyttämättömiä sopeutustoimia, mutta nyt tilanne on toinen.
Politiikan kulisseissa valmistaudutaan jo kovaa vauhtia seuraaviin eduskuntavaaleihin, jotka käydään noin puolentoista vuoden päästä keväällä 2027. Puolueet alkavat koota vaaliohjelmiensa aineksia ja lobbarit terästäytyvät omien tavoitteidensa ajamisessa.
Vaalien ennakoiminen on aloitettu tänä syksynä myös valtiovarainministeriössä (VM). Ministeriön tavaksi on tullut julkaista aina ennen vaaleja taloudesta tietoa ja arvioita tulevasta vaalikaudesta.
– Eroa edelliseen kertaan on se, että tuomme nyt varhaisemmassa vaiheessa nämä kartoitukset julki, kertoo valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä STT:lle.
VM:n pääviestit julkistetaan virkapuheenvuorossa, jossa arvioidaan tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Sen jälkeen julkaistaan meno- ja rakennekartoitus sekä verokartoitus, joissa kerrotaan, kuinka paljon eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
Niemelän mukaan tarkoitus on, että paperit palvelisivat vaalikeskustelua ja puolueiden valmistautumista vaaleihin. Paperit aiotaan julkaista jo alkusyksystä 2026, alkaen virkapuheenvuorosta. Viimeksi se julkaistiin joulukuussa ja kartoitukset vasta maaliskuussa.
– Saimme silloin toiveita, että ne olisivat aiemmin käytettävissä poliittisessa keskustelussa.
Tehtävä ei ole helppo
Yksi syy aikaistamiselle on Niemelän mukaan niin sanottu velkajarru. Eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet sopimukseen julkisen talouden hoitamisesta. Rahoitusasematavoitteesta, joka määrittää ensi vaalikauden sopeutustarpeen, on tarkoitus sopia parlamentaarisesti joulukuussa 2026.
Niemelä ennakoi, että vaalikeskusteluissa keskustellaan sopeutussumman sijaan pikemminkin leikkauksista ja veronkorotuksista, joita puolueet tekisivät.
– Sitten meillä on taustalla kartoitukset, jotka voivat kertoa, että jos olet valmis kiristämään vaikka arvonlisäveroa yhden prosenttiyksikön, kuinka paljon sillä toimella saat aikaiseksi.
Taustalla lisäajassa on myös se, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on toteuttanut jo paljon sopeutuksia valtiovarainministeriön edellisestä kartoituksesta.
– Edellisellä kerralla meillä oli aika paljon tuolla takataskussa jo käyttämätöntä tavaraa, niin sanotusti. Tämä hallitus on ammentanut meidän ajatuksistamme aika paljonkin käytännön toimeenpanoon, sanoo Niemelä.
Niemelä sanoo, ettei tehtävä ole helppo valtiovarainministeriössä. Hänestä kaikkea julkisesti rahoitettua toimintaa on mietittävä uudelleen ja pohdittava, voidaanko tehdä erilaisia rakenteellisia uudistuksia.
Lähtökohtana vakava tilanne
Niemelän mukaan julkisen talouden tila on vakava ja vaatii merkittävää korjaamista ensi vaalikaudellakin.
– Tämä hallitus on tehnyt merkittäviä toimenpiteitä, mutta ne eivät ole vielä täysin riittäviä.
Niemelä tiivistää ydinongelman: tulot eivät riitä menojen kattamiseen. Hän kuitenkin korostaa, ettei leikkausten tai veronkiristysten tie ole loputon. Hänen mukaansa riittää, kun seuraavien parin vaalikauden aikana tehdään merkittäviä uudistuksia ja toimia, jotka parantavat työllisyyttä ja talouskasvua.
– Ei meidän tarvitse tässä 40:tä vuotta suinkaan kivirekeä vetää perässä.
Tällä hetkellä arviot ensi vaalikauden sopeutustarpeesta ovat olleet noin kuudesta miljardista eurosta noin 10 miljardiin euroon. Luvut voivat kuitenkin muuttua vielä paljonkin.
Ei poliittisia ulostuloja
Valtiovarainministeriötä on ajoittain arvosteltu siitä, että sen ulostulot vaalien alla näyttävät poliittisilta.
– Meidän tehtävämme on valtiovarainministeriössä ja muissakin ministeriössä auttaa päätöksentekijää eteenpäin, tuoda vaihtoehtoja politiikan tekijöille ja hallitukselle päättävänä tahona. Minä en näe, että nämä olisivat poliittisia ulostuloja, Niemelä sanoo.
Niemelän mukaan ministeriö toteaa hyvin objektiivisesti tilanteen ja tuo päättäjille hyvin laajoja listoja mahdollisista toimenpiteistä.
– Siinä kulkee se raja, että me valmistelemme, ja se on aina se poliittinen päätöksentekijä, joka lopulta päättää asioista.