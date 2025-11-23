Viime vaaleja ennen ministeriöllä oli takataskussa monia käyttämättömiä sopeutustoimia, mutta nyt tilanne on toinen.



Politiikan kulisseissa valmistaudutaan jo kovaa vauhtia seuraaviin eduskuntavaaleihin, jotka käydään noin puolentoista vuoden päästä keväällä 2027. Puolueet alkavat koota vaaliohjelmiensa aineksia ja lobbarit terästäytyvät omien tavoitteidensa ajamisessa.



Vaalien ennakoiminen on aloitettu tänä syksynä myös valtiovarainministeriössä (VM). Ministeriön tavaksi on tullut julkaista aina ennen vaaleja taloudesta tietoa ja arvioita tulevasta vaalikaudesta.



– Eroa edelliseen kertaan on se, että tuomme nyt varhaisemmassa vaiheessa nämä kartoitukset julki, kertoo valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä STT:lle.



VM:n pääviestit julkistetaan virkapuheenvuorossa, jossa arvioidaan tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Sen jälkeen julkaistaan meno- ja rakennekartoitus sekä verokartoitus, joissa kerrotaan, kuinka paljon eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.



Niemelän mukaan tarkoitus on, että paperit palvelisivat vaalikeskustelua ja puolueiden valmistautumista vaaleihin. Paperit aiotaan julkaista jo alkusyksystä 2026, alkaen virkapuheenvuorosta. Viimeksi se julkaistiin joulukuussa ja kartoitukset vasta maaliskuussa.



– Saimme silloin toiveita, että ne olisivat aiemmin käytettävissä poliittisessa keskustelussa.

Tehtävä ei ole helppo

Yksi syy aikaistamiselle on Niemelän mukaan niin sanottu velkajarru. Eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet sopimukseen julkisen talouden hoitamisesta. Rahoitusasematavoitteesta, joka määrittää ensi vaalikauden sopeutustarpeen, on tarkoitus sopia parlamentaarisesti joulukuussa 2026.

