Orpo hiljaa Purran puheiden jälkeen – oppositio syyttää johtajuuden puutteesta

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) ilmoitti hyväksyvänsä puolueensa varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan rasistisiksi tulkitut puheet. Hallituskumppanit ja oppositio vaativat pääministeri Petteri Orpolta (kok.) selvää linjaa ja johtajuutta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ilmoitti lauantaina Ylen Ykkösaamussa hyväksyvänsä perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan puheet, joita pidetään rasistisena.

– Kyllä hyväksyn, Purra vastasi asiasta kysyttäessä.

Purra kertoi myös keskustelleensa aiheesta pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Keskisarja puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa esimerkiksi ”heikkolaatuisista” maahanmuuttajista ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

Keskisarjan puheista on tehty ainakin neljä rikosilmoitusta Helsingin poliisille. Poliisi selvittää, onko Keskisarjan puheista syytä aloittaa esitutkinta.

Purra on aiemmin hyväksynyt hallituksen rasisminvastaisen tiedonannon, ja vahvisti Ylelle yhä hyväksyvänsä tiedonannon sisällön.

MTV Uutiset kysyi pääministeri Petteri Orpolta, miten on mahdollista, että valtiovarainministeri hyväksyy nämä kaksi asiaa samaan aikaan.

MTV Uutiset tiedusteli myös, katsooko pääministeri Orpo näiden asioiden olevan ristiriidassa keskenään ja miten asiaa käsitellään hallituksessa.

Pääministeri Orpo sanoo viestipalvelu X:ssä, että perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsiteltävä hallituksessa.

– Budjettiriihi ei pääty ennen kuin asia on yhdessä käsitelty, Orpo kirjoitti.

MTV Uutiset kysyi Orpolta, millaisessa kielenkäytössä menee pääministerin mielestä raja hallituksessa olevien ihmisten ja hallituspuolueen edustajien ja puoluejohdon keskuudessa.

Lopuksi MTV Uutiset tiedusteli Orpolta, miten onnistuneeksi hän arvioi hallituksen rasisminvastaisen koulutuksen.

Orpo ei vastannut MTV Uutisten kysymyksiin.

"Puheita ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä"

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo viestipalvelu X:ssä, että perussuomalaisten puoluejohto kyseenalaistaa puheillaan kokonaisuuden, johon hallitusyhteistyö nojaa.

Hän sanoo, että perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan puheita ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolestaan kommentoi viestipalvelu X:ssä seuraavasti:

– Alkaa näyttää siltä, että perussuomalaiset eivät paljoa hallituksensa pääministeri Orpoa tai hänen johtajuuttaan arvosta.

– Se ei lupaa hyvää jo muutoinkin ontuvan hallituksen jatkolle, Kaikkonen kirjoitti.

Pääoppositiopuolue sosiaalidemokraattien varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoi lauantaina pitävänsä käsittämättömänä, että Keskisarjan tapausta katsotaan läpi sormien.

– Jos tästä ei ole mitään seurauksia, jos Orpo edelleen ensi viikolla syysistuntokauden alkaessa hyväksyy tämän toiminnan ja toistaa vanhaa liturgiaansa, on se halveksuntaa jo Suomea kohtaan, Razmyar jatkoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi puolestaan, ettei Orpon vaatimus tarkoita yhtään mitään.

– Rasismin käsittely on tässä hallituksessa tarkoittanut tähänkin asti sitä, että persut ovat rasistinen puolue ja kokoomus katsoo sitä läpi sormien. Lopuksi leikataan kaikkein pienituloisimmilta. Hallitus pysyy kasassa ja rasismi normalisoituu, Koskela kirjoitti X:ssä.