Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan Marinin hallituksen olisi pitänyt ryhtyä säästötoimiin, kun talous lähti kasvuun.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta vaivasi viime hallituskaudella koronakriisin aiheuttama vauhtisokeus, kun budjettimenot kasvoivat neljän koronavuoden aikana yhteensä yli 40 miljardia euroa.
Purra kommentoi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) julkistamaa raporttia toimittajille eduskunnassa.
Purran mukaan Marinin hallituksen olisi pitänyt ryhtyä säästötoimiin, kun talous lähti kasvuun, mutta näin ei toimittu, vaan painettiin lisää kaasua.