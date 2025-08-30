Pääministeri Orpo: Budjettiriihi ei pääty ennen kuin perussuomalaisten puheet on käsitelty

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Pettei Orpo puhuu kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa 27. elokuuta 2025.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi Ylen haastattelussa hyväksyvänsä Teemu Keskisarjan puheet.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo viestipalvelu X:ssä, että perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsiteltävä hallituksessa.

– Budjettiriihi ei pääty ennen kuin asia on yhdessä käsitelty, Orpo kirjoitti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi aamulla Ylen Ykkösaamussa, että hän hyväksyy puolueen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan kielenkäytön.

– Kyllä hyväksyn, Purra vastasi asiasta kysyttäessä.

Purra kertoi myös keskustelleensa aiheesta Orpon kanssa.

Keskisarja puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa muun muassa maahanmuuttajista "heikkolaatuisina tulokkaina" ja sanoi väestönvaihdon olevan totta. Väestönvaihto on termi, jonka suojelupoliisi ja sisäministeriö ovat yhdistäneet äärioikeistolaiseen salaliittoteoriaan. Purran mukaan perussuomalaiset ei kuitenkaan puhu salaliittoteoriasta puhuessaan väestönvaihdosta.

A-studion keskustelusta on Helsingin poliisin mukaan tehty neljä rikosilmoitusta.

–  Epäilen vahvasti, että rikostutkinnat etenisivät mihinkään, Purra sanoi ja kuvaili Keskisarjan kielenkäyttöä värikkääksi.

Purran mukaan Keskisarjan puheiden käsittelyssä on joukkohysterian piirteitä.

"Tässä ei ole rasismia"

Puoluejohtaja sanoi ehdottomasti hyväksyvänsä hallituksen kaksi vuotta sitten julkaiseman rasisminvastaisen tiedonannon sisällön, jonka mukaan hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tekemään työtä rasismin vähentämiseksi. Purran mukaan Keskisarjan puheet eivät ole ristiriidassa tiedonannon kanssa.

–  Tässä ei ole rasismia, tässä ei ole yhdenvertaisuuden loukkauksia, ei mitään sellaista, Purra sanoi.

Keskisarja kritisoi aiemmin tällä viikolla myös pääministeri Orpoa, jonka kommentteja hän luonnehti tekoälyn tuottamaksi jargoniksi.

Purra sanoi, ettei kannusta kansanedustajia puhumaan hallituskumppaneista minkäänlaisia ikäviä asioita.

–  En missään nimessä kannusta kansanedustajiemme kritisoimaan pääministeriä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 30.8.25 kello 12.59.

