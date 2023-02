Purra haluaa perhepolitiikan hallitusohjelmaan: "Hirvittävän vähän puhumme syntyvyydestä"

Purra viittaa STT:n puheenjohtajahaastattelussa Väestöliiton tuoreeseen Perhebarometri -tutkimukseen, jonka mukaan suomalaisten ihanteellinen lapsiluku on todellista lapsilukua alhaisempi.

– Hirvittävän vähän näidenkään vaalien alla ja tässä väestötilanteessa me Suomessa puhumme syntyvyydestä. Siitä, miten me perhe- ja lapsimyönteisellä politiikalla voisimme itse edes yrittää vaikuttaa siihen, Purra sanoo.

Huolettaako esimerkillinen Japani?

Suomessa syntyvyys on laskenut jo kauan ja väkiluku kasvanut enää maahanmuuton varassa. Perussuomalaiset lähtisi kiristämään maahanmuuttolinjaa merkittävästi.

– Jos vaihtoehto on se, että suomalaisten määrä vähenee ja tilalle tulee aina vain lisää ulkomaalaisia niin ei, tämä ei myöskään ole se, mitä me tavoittelemme, Purra sanoo.

Ohjelman julkaisua edeltävällä viikolla Japanin pääministeri varoitti yhteiskuntansa toimintakyvystä pienen syntyvyyden vuoksi. Maa on kuuluisa myös siitä, ettei sen talous ole juurikaan kasvanut 30 vuoteen.

Huomio amiksiin

– Vaikka kaikelle voidaan laskea hinta, niin meille myös sillä on arvonsa, että Suomi on Suomi.

Myös opiskelijoita vähemmän ulkomailta

Ohjelmiin hakijoista 14 prosenttia oli Opetushallituksen mukaan suomalaisia. Valtaosa hakijoista on Euroopan ulkopuolelta, jolloin heille olisi käytössä lukukausimaksut. Hakutulokset julkaistaan kesään mennessä.

– Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa huolehditaan myös siitä, että maan kieltä opitaan ja ylipäätänsä integroituminen yhteiskuntaan on velvoittavampaa, Purra sanoo.

Kannattajien ihmiskuva "toissijaista"

Miksi sitten puolella puolueen kannattajakunnasta on tällainen ihmiskuva?

– En osaa sanoa, miksi perussuomalaisten kannattajilla on tällainen ihmiskuva. Ylipäätänsä sellaisten asioiden selvittäminen, jotka eivät ole lainkaan oleellista poliittisten tavoitteidemme ja kannanmuodostuksemme suhteen eivätkä ole minkäänlainen tekijä poliittisessa linjassamme, on tietenkin täysin toissijainen asia meille.

"Kaiken päättää Vivaldi"

STT on pyytänyt puoluejohtajilta kuvausta puheenjohtajahaastatteluihin vapaa-ajan merkeissä. Kiireiset poliitikot eivät ole vaalien alla lähteneet järjestämään suuria irtiottoja. Purra ehdotti kuvausta metromatkan varrelta.

Työmatkan aikana on mahdollisuus kuunnella musiikkia ja radio-ohjelmia. Yleisradioon leikkauksia ajavan puheenjohtajan kuulokkeissa pyörivät esimerkiksi Ykkösaamu, Maailmanpolitiikan arkipäivää ja Brysselin kone.

– Se alkaa Welcome to the Junglella, sen jälkeen siirrytään Olen suomalaiseen ja kaiken päättää Vivaldi.