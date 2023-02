Sari Essayah: Puoluekentässä on tilaa konservatiivisuudelle – "Siinä on kraatterin kokoinen aukko"

Kun kristillisdemokraattien puheenjohtaja laskeskelee, millaiseen äänimäärään hänen johtamansa puolue voisi yltää eduskuntavaaleissa, tuntuu tulos selvältä. Tilaa suosion kasvattamiselle ja nykyistä useammalle kansanedustajalle on Sari Essayahin arvioissa erityisesti konservatiivisessa arvokentässä ja poliittisen keskustan tuntumassa.

Kristillisdemokraateilla (KD) on nyt viisi kansanedustajaa ja se sai edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten 3,9 prosentin ääniosuuden. Puolue keräsi tuolloin kaikkiaan noin 120 000 ääntä. Tuoreimmat mielipidemittaukset ennakoivat kutakuinkin samansuuruista kannatusta huhtikuun vaaleissa.

– Näen potentiaalia, että konservatiivisessa kentässä on paljon heitä, jotka etsivät poliittista kotia. Timo Soini taisi parisen vuotta sitten esittää, että siinä on kraatterin kokoinen aukko, Essayah muistelee.

Hänen nähdäkseen konservatiivisesti ajattelevia äänestäjiä voisi löytyä keskustan ja kokoomuksen kannattajien joukosta; heitä, joiden mielestä olo on alkanut käydä hieman ahtaaksi liberaalien arvojen puristuksessa.

– Kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingissä näyttää, että keskusta ja kokoomus jättävät liian helposti pelikentän perussuomalaisille. Kristillisdemokraatit ovat mielestäni ymmärtäneet, että on jo tarpeeksi puolueita, jotka edustavat liberaalisiipeä, STT:n haastattelema puheenjohtaja sanoo.

Moraaliset valinnat kuuluvat yksityiselämään

Kristillisdemokraattien suhteen ei ole pelkoa, että se liukuisi vapaamielisyyden suuntaan, sillä puolueen keskeisenä arvona on periaateohjelmansa mukaisesti rakentaa yhteiskuntaa kestävien kristillisten perusarvojen varaan.

Näitä on pitänyt esillä esimerkiksi KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

– Mutta jos meille sanotaan, että et saa syödä lihaa tai juoda maitoa, tulee tunne, että näpit irti lautasestani. Ihmiset hyväksyvät ja ymmärtävät puheen hyvistä elämänvalinnoista, mutta jos tullaan omaan lautaseen kiinni, siinä menee raja.

Vaalit ensin, neuvottelut sitten

Jos nyt kuitenkin vähän pohdittaisiin, millaisia teemoja KD mahdollisissa hallitusneuvotteluissa toisi esiin. Puolue on pitkään ajanut vaalilain muutosta, sillä se pitää nykyistä vaalitapaa epäoikeudenmukaisena ja suuria puolueita suosivana.

– On ikävää, että puolueet, jotka ovat kooltaan sen suuruisia, että pääsevät hyötymään tästä epäoikeudenmukaisuudesta, eivät ole sen oikaisusta kiinnostuneita. Meidän lisäksemme ainoastaan vihreät on ollut johdonmukainen siinä, että vaalitapaa pitää uudistaa. Perussuomalaisillahan käytös muuttui täysin, kun se kasvoi.

Valtiontalouden kurssinmuutos

– Jos meillä menee kolme miljardia vuodessa valtionvelan korkoihin, syö se mahdollisuuden ylläpitää hyvinvointipalveluita, Essayah povaa ja jatkaa, että tilanteen tasapainottamiseksi on välttämätöntä saavuttaa 80 prosentin työllisyysaste ja taloudessa kahden prosentin kasvuvauhti.

– Tarvitaan ihan oikeasti menoleikkauksia tai sopeuttamista, kuten me poliitikot mieluummin sanomme. Ja myös veronkorotuksia. Meillä (kristillisdemokraateilla) ne painottuisivat sinne haittaverotuksen puolelle, sillä emme mielellään koske ansiotuloverotukseen emmekä yritysverotukseen.

– Ne ovat nyt 25 prosenttia valtion budjetista. Sote-rahoituksen painoarvo on ymmärrettävä, sillä sen mukana valtiontalous seisoo tai kaatuu.

– Ei ole ymmärretty, miten pahasti maatalouden tilanne on päässyt kriisiytymään. Kauppa tahkoaa ennätystuloksia, ja meillä eivät tuottajat meinaa pystyä tuottamaan sitä ruokaa.

Kansa liikkeelle

– Erityisen tärkeää on, että pystyn olemaan ulkona ja saan raitista ilmaa. Tykkään erityisesti luonnossa liikkumisesta, oli se sitten lenkkeilyä tai hiihtämistä.

Essayah painottaa, että liikkumattomuus on suuri ongelma pelkästään jo kansantaloudellisesti. Liikuntaan suhtaudutaan hänen mielestään edelleen niin, että se on kivaa harrastelua, eikä ymmärretä, että kyse on muun muassa kansanterveydestä ja -taloudesta, työssä jaksamisesta ja työurien pituudesta.