Teknologiateollisuus tyrmää Purran ehdottamat tutkimus- ja tuotekehitysleikkaukset

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle tyrmää valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ehdottamat leikkaukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Purran eilen esittelemässä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa ehdotetaan valtion t & k-rahoituksen 1,2 prosentin tavoitteen lykkäämistä vuoteen 2035.

Tälle on laskettu 56 miljoonan euron säästöt vuoden 2026 tasolla ja 115 miljoonan euron säästöt 2027 tasolla.

Teknologiateollisuuden Helle sanoo, että Suomessa on aiemmin tehty päätöksiä, jotka tukevat kasvua ja yritysten investointihalukkuutta. Hän muistuttaa, että t & k-panostusten lisäämistavoitteesta on olemassa kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisymmärrys.

Helle pitää todella huolestuttavana, jos tältä polulta otetaan harha-askelia.

– Jos tästä tavoitteesta otetaan taka-askelia, se vie yrityksiltä pohjan pois uskolle siitä, että Suomi todella on maa, joka satsaa osaamiseen, koulutukseen ja innovaatioihin, sanoo Helle MTV Uutisille.

Teknologiateollisuus arvostelee myös ehdotettua yliopistoindeksin jäädytystä.

Purran leikkausehdotusten toteutuminen on vielä epäselvää, sillä asiasta ei ole olemassa poliittista sopua hallituskumppaneiden kesken.