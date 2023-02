Keskusta hautaisi suuret raidehankkeet – muut keskeiset puolueet eivät ajatusta tue

Tällä vaalikaudella on perustettu kolme hankeyhtiötä, jotka edistävät uusia raideyhteyksiä. Turun tunnin junan, Suomiradan ja Itäradan on alustavasti arvioitu nielevän yhteensä jopa 10 miljardia euroa.

Väylien korjausvelka ennallaan

Viime syyskuussa Väylävirasto arvioi, että Suomen tie- ja rataverkossa on yhteensä 2,8 miljardin euron korjausvelka. Lindtman mainitsee, että korjausvelkaa on vähennetty tällä vaalikaudella miljardin verran ja että vastaava panostus pitää uusia ensi kaudella.

– Tarkka rahamäärä käydään läpi hallitusneuvotteluissa, kun tiedetään, kuinka paljon inflaatio on nostanut tiestön ylläpidon kustannuksia, Häkkänen sanoo.

Maakuntalentoihin "pieniä rahoja"

Valtio on tällä vaalikaudella tukenut lentoliikennettä Helsinki-Vantaalta Jyväskylään, Joensuuhun, Kokkola-Pietarsaareen, Kajaaniin ja Kemi-Tornioon yhteensä yli 40 miljoonalla eurolla.

– Lentoliikenteen tuet ovat pahimmillaan yltäneet jopa satoihin euroihin per matkustaja, kun matkustajia on ollut vähän. Lentoliikenteen tukia on vähintään kohtuullistettava, Iiris Suomela (vihr.) sanoo.