Puraiseeko kirous? Kesken kisojen juopotellut MM-sensaatio aikoo vastata mestarien alhoon omintakeisella tyylillään

Vuodesta 1990 lähtien snookerissa on nähty 14 uutta maailmanmestaria, tuoreimpana Brecel. Puolustavien mestarien menestys on ollut seuraavina kausina tiukassa, sillä heistä neljä on jäänyt ilman kisavoittoa ja neljä on pystynyt "vain" yhteen titteliin. Näin kävi esimerkiksi lajihistorian suurimmalle pelaajalle Ronnie O'Sullivanille sesongilla 2001-2002.