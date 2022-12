Huippusnookerissa kuohuu suurturnauksen alla – Ronnie O'Sullivanin tölväisemä tähti nousi kuopasta

Kiinalaispelaajien joukkopanna

Joulukuu on ollut synkkää aikaa huippusnookerille, sillä sen aikana on uutisoitu peräti seitsemän kiinalaispelaajan asettamisesta väliaikaiseen kilpailukieltoon lajin kattojärjestön WPBSA:n toimesta. Syynä ovat epäilyt ottelutulosten manipuloinnista vedonlyöntiä varten. Lisäksi Liang Wenbo oli asetettu jo lokakuussa kilpailukieltoon epäillyn kotiväkivallanteon takia. Nyt näitä tapauksia tutkitaan.

Nimekkäin manipulointiepäilyistä pannaan joutunut on maailmanlistalla 16:ntena oleva Yan Bingtao , vuoden 2021 Masters-voittaja, jonka piti pelata hiljattain myös English Openissa sekä tulevassa Mastersissa.

Kiina on ollut jo vuosikaudet lajin vahvin nousijamaa nyt jo veteraanistatusta nauttivan Ding Junhuin johdolla. Tuoreimmat käänteet lamaannuttavat tuota nousua ainakin hetkeksi.

Ronnie O'Sullivan on kaikkialla – hyvässä ja pahassa

Tuntuu, että tästä kaverista, lajin ylivoimaisesta vetonaulasta ja seitsenkertaisesta maailmanmestarista, on kirjoitettu jo kaikki – ja moneen kertaan.

47-vuotiaan O'Sullivanin peliesitykset ovat edelleen rautaa, ja hän on voittajaehdokas jokaisessa turnauksessa, johon hän osallistuu. Mediassa hän hämmentää muun muassa kommenteilla olemattomasta lajisitoutumisestaan ja huippusnookerin alhosta.

Viime aikoina huomiota on saanut muun muassa hänen viittauksensa Mark Selbyn hitaasta pelityylistä. Selbylla ja O'Sullivanilla on ollut omat kahnauksensa vuosien saatossa, mikä vai alleviivaa sitä, että nykyasetelma O'Sullivanin tv-vastuiden suhteen on epäterve.