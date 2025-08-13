Snookersensaatio oli vesittyä: "Tunsin hädin tuskin jalkojani" – Ronnie O'Sullivan tyrmäsi

Snookerpelaaja Oliver Lines hermoili ottelun loppusuoralla, kun hän otti yhden uransa isoimmista voitoista kaatamalla maailmanlistan ykkösen Judd Trumpin 5–3 huippurahakkaan Saudi Arabia Masters -turnauksen viidennellä kierroksella tiistaina.

Rankingin sijalla 64 oleva Lines johti ottelua jo 4–1, mutta tämän jälkeen hän menetti otettaan, kun sensaatiovoiton mahdollisuus valkeni hänelle.

– Tuntui, että pelasin erittäin hyvin ja olin rauhallinen, mutta kun pääsin 4–1-tilanteeseen, tunsin hädin tuskin jalkojani, Lines kommentoi TNT Sportsin mukaan.

Lines uskoo, että hän voi tavoitella turnauksessa jopa sen 500 000 punnan suuruista voittopottia, jos hän jatkaa samanlaista pelin tasoa ja hallitsee hermonsa paremmin.

– Voitin juuri maailmanlistan ykkösen, ja mielestäni ansaitusti.

Turnauksessa oli tulla tiistaina myös toinen iso raato, kun hiljattain Shanghai Mastersin voittanut Kyren Wilson kaatoi ukrainalaisnuorukaisen Iulian Boikon vain vaivoin 5–4.

Ronnie O'Sullivan puolestaan murskasi Joe O'Connorin täysin pystyyn lukemin 5–0. Suurmestari O'Sullivan ylisti Wilsonia, jolle hän hävisi Shanghain kisan puolivälierissä.

– Hän toimii motivaattorina monille pelaajille tällä hetkellä, sillä yritämme päästä hänen tasolleen, O'Sullivan kehui.

Trump, Wilson, O'Sullivan ja muut maailmanlistan top16:ssa olevat tähdet pääsivät Jeddan turnauksessa suoraan 5. kierrokselle eli 32 pelaajan kaavioon.

Kisan neljännesvälierät pelataan keskiviikkona, finaali on ohjelmassa lauantaina. Trump puolusti turnausvoittoa.