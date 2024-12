Kommentti: Entä jos vakuuttelut Ronnie O'Sullivanista eivät koskaan toteudukaan?

MTV Urheilun Ossi Karvonen pureutuu snookerkauden 2024–2025 kevätpuolikkaaseen kolmen teeman kautta. Huomio kohdistuu varsinkin Ronnie O'Sullivaniin, Luca Breceliin ja jatkuvasti tasoaan nostaviin kiinalaispelaajiin.

Snookerkausi 2024–2025 on jo ylittänyt puolivälinsä, mutta kevätsesongilla on tarjolla vielä useita mehukkaita titteleitä. MM-turnaus kruunaa koko kauden huhti–toukokuussa, mutta sitä ennen taistellaan arvoturnausvoitosta Mastersissa Lontoossa 12.–19. tammikuuta.

Alla kolme nostoa kevätkauden asetelmista.

Brecel nousussa

Luca Brecel eteni Saudi-Arabiassa joulun alla ensimmäiseen finaaliinsa kuluvalla kaudella.

Kevään 2023 maailmanmestari Luca Brecel, 29, on hämmästyttänyt otteillaan tittelinsä jälkeen. Eikä hyvällä tavalla. Belgialaisen peli on ollut käytännössä koko ajan niin heikkoa, että hänen säilymisensä maailmankiertueella kauden päätteeksi on ollut vaarassa.

Joulukuussa näytti kuitenkin tulleen käänne parempaa. Brecelkin puhui siitä, että on ottanut itseään niskasta kiinni. Tämä on näkynyt tulostaululla. Scottish Openissa hän eteni puolivälieriin, ja Saudi-Arabian kutsuturnauksessa hän pelasi jo finaalissa.

Parantaa pitää edelleen, mutta Brecel osoitti juuri ennen vuodenvaihdetta vaarallisuuttaan pitkästä aikaa.

Kiinalaisilla mahdollisuus ennätykseen

Xiao Guodong, 35, pelaa tällä hetkellä uransa parasta kautta. Loka-marraskuussa hän voitti yhden turnauksen ja oli finaalissa toisessa.

Vaikka valtava tulosmanipulaatioskandaali tahrasi kiinalaispelaajien mainetta ja aiheutti lukuisia pitkiä pelikieltoja, idän snookermahti on taas nostamassa päätään. Tällä kaudella on nähty jo kolme eri kiinalaista turnausvoittajaa, minkä lisäksi finaalipaikkoja on kaikkiaan neljä.

Maailmanrankingissa Ding Junhui (9:s), Zhang Anda (10:s), Sia Jiahui (13:s) ovat jo 16 parhaan joukossa, minkä lisäksi Xia Guodong (17:s) on lähellä hamuttua ryhmää.

Tällä on merkitystä, sillä MM-kisoihin suoran lipun nappaa maailman 16 parasta pelaajaa.

Kiinalaiset ovatkin tekemässä MM-historiaa – ja mahdollisesti kahdellakin tavalla. Sen jälkeen, kun Ding oli mukana MM-pääsarjassa ensimmäisenä kiinalaisena vuonna 2007, Cruciblessa on nähty enimmillään kaksi rankingin pohjalta kisoihin päässyttä kiinalaista (useamman kerran) ja kaikkiaan enimmillään kuusi kiinalaispelaajaa (2019).

Nyt näistä ennätysluvuista ainakin ensimmäinen rikkoutuu hyvin todennäköisesti. Ja toinenkin on vaarassa, sillä kiinalaisia on rankingin TOP50:ssä peräti 13, joten kovia karsijaehdokkaita riittää.

Mysteerimies O'Sullivan

Kyllä Ronnie O'Sullivan palaa pian tasolleen ja alkaa voittaa.

Tämänkaltaista kommenttia kuultiin asiantuntijoilta niin Suomessa kuin ulkomailla pitkin syyskautta. Mutta hohdokasta paluuta ja sitä turnausvoittoa ei tullut – eikä edes finaalipaikkaa.

Kolme semifinaalia ja yksi puolivälierä olisi tietysti monelle huippupelaajallekin ihan mukiinmenevä saldo syksyltä, mutta O'Sullivanin standardeilla se on pettymys. Varsinkin kun hän lisäksi vetäytyi neljästä kilpailusta ja putosi esimerkiksi UK Championship -arvoturnauksesta avauskierroksella.

O'Sullivan totesi hiljattain Eurosportille, että hän pelasi surkeasti viime kaudella, kun hän haali viisi turnausvoittoa. Nyt hän puolestaan nauttii pelaamista yhtä paljon kuin 14-vuotiaana, vaikka tulospuoli sakkaa. Ota tästä nyt sitten selvää.

Eikä O'Sullivanin vuosi saa helppoa starttia, sillä hän kohtaa Mastersin avauskierroksella ikätoverinsa John Higginsin. Skottilegenda ei vapise seitsenkertaisen maailmanmestarin edessä.

Kerroin O'Sullivanin paluulle voittajaksi on edelleen hyvin pieni, mutta entä jos englantilaistaiturin viimeinen suurtitteli onkin jo nähty? Sekin vaihtoehto on otettava huomioon, kun lajin suurin legenda saavuttaa 50 vuoden rajapyykin ensi joulukuussa.