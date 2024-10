Snookerin huipulla käynnissä ruma syöksykierre: Maailmestarin uraa uhkaa järkytys, tyttöystävä huumepoliisin epäiltynä

Vielä maailmanlistalla kuudentena oleva Brecel on heikon edelliskauden jatkeeksi voittanut kuluvan kauden aikana vaivaiset neljä ottelua. Hän on edennyt turnauksissa vain kahdesti avauskierrosta pidemmälle. Lisäksi hän on vetäytynyt yhdestä kisasta, eikä hän selvittänyt karsinnoista tietään pääsarjaan Wuhan Openissa tai International Championshipissä.