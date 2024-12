Judd Trumpin huima turnausvoittosaldo sai lisäkoristetta uran toisesta UK Championship -tittelistä sunnuntaina, mutta snookertähden menestys juuri suurkisoissa jättää sijaa kritiikille, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Tehdään heti alkuun selväksi: Judd Trump, 35, on todennäköisesti sukupolvensa lahjakkain sekä yksi snookerhistorian taitavimmista ja näyttävimmistä pelaajista.

Englantilaisella on kasassa yli tuhat sadan pisteen sarjaa ja huimat 30 rankingturnausvoittoa. Tällainen tilastorivi herättää kunnioitusta.

Monien – myös allekirjoittaneen – kirjoissa Trump ei kuitenkaan edelleenkään lukeudu snookerin aivan suurimpien legendojen joukkoon.

Syy löytyy kaikista merkittävimmästä tilastosta, suurvoitoista.

Rankingkisavoitoissa Trumpin edellä on enää kolme pelaajaa, Ronnie O'Sullivan (41), Stephen Hendry (36) ja John Higgins (31). Vaikka järjestettävien rankingturnausten määrä on kasvanut huomattavasti esimerkiksi Hendryn kulta-ajoista, Trumpin lukema on hulppea.

Kun tutkitaan niin sanottuja Triple Crown -suurkisoja – MM-kisat, Masters ja UK Championship – kolmen yllä mainitun nimen lisäksi Trumpin edellä on vielä viisi muutakin pelaajaa.

Trump on haalinut vuosien 2011–2024 aikana yhden MM-tittelin sekä kaksi Mastersia ja UK:ta – kaikkiaan viisi suurtitteliä. Vertailun vuoksi esimerkiksi aktiivipelaajat Mark Selby ja John Higgins ylsivät samanmittaisessa aikaikkunassa (Selby 2008–2021 ja Higgins 1998–2011) yhdeksään suurvoittoon. Näistä molemmilla neljä oli maailmanmestaruuksia.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Judd Trump eteni MM-finaaliin keväällä 2011, mutta hävisi John Higginsille (takana). Tuo oli Higginsille tähän mennessä viimeinen suurvoitto, Trump otti puolestaan ensimmäisensä puoli vuotta myöhemmin UK Championshipissä.

Ronnie O'Sullivan (23 Triple Crown -mestaruutta) on epäreilu mittatikku snookerissa, mutta Trumpin ensimmäisen suurvoiton (2011 UK Championship) jälkeen O'Sullivan on kahminut kaikkiaan 12 arvoturnauspokaalia (neljä jokaista) Trumpin neljää vastaan.

Trumpista on muodostunut viimeisen 5-6 kauden aikana todellinen voittokone mitä tulee rankingkisoihin, mutta hänen pitäisi saada ulosmitattua samanlaista säälimätöntä dominointia useammin myös suurturnauksissa.

Tämä kausi on siihen otollista aikaa. Uran kolmas Masters on tähtäimessä tammikuussa ja toinen MM-titteli vuonna 2019 tulleen mestaruuden kaveriksi toukokuussa.

Trump on ilmiselvä ehdokas pelinsä kanssa tuskailevan O'Sullivanin vartioimatta jättämälle snookerkuninkaan istuimelle, mutta nälkäisten haastajien – puolustava maailmanmestari Kyren Wilson ja laaja kiinalaisrintama etunenässä – määrä kasvaa jatkuvasti.

Judd Trump ja Kyren Wilson ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti rankingkisan finaalissa. Wilson on voittanut molemmat.