Ukraina ja Venäjä käyvät nyt kilpajuoksua, mutta kumpi iskee ensin – "Siinä on hirveä riski"

Ukrainan puolelta on uumoiltu, että Venäjä käynnistäisi uuden suurhyökkäyksen alkuvuodesta. Aikataulut ovat vaihdelleet tammikuun lopusta huhtikuuhun.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sanoo, että puheet tammikuun lopun suurhyökkäyksestä on todennäköisesti Ukrainan viestintäkikka.

– Ymmärtääkseni konsensus on, että Venäjällä ei ole tällä hetkellä kykyä suuriin hyökkääviin operaatioihin eikä varsinkaan minkäänlaiseen suurhyökkäykseen, Käihkö sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Tässä on kaksi vaihtoehtoa: Ukraina tietää jotain, mitä me emme tiedä, tai Ukraina yrittää viestiä, että nyt on uhka päällä ja tarvitsemme lisää tukea.