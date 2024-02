Asiantuntijalta synkkä arvio Ukrainan sodasta: "Ukrainan tappio on realistinen mahdollisuus"

Ukrainan sodan rintamilta on viime päivinä kantautunut huolestuttavia tietoja. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanantaina, että Ukrainan joukkojen tilanne on erittäin vaikea eturintaman useissa osissa.

Tykistötarvikkeista pulaa

Viime syksystä alkaen rintamatilanne on Kukkolan mukaan kehittynyt Venäjälle otollisempaan suuntaan, ja se on kyennyt ylläpitämään painetta käytännössä koko rintamalla.

– Tilanne on Ukrainan näkökulmasta vaikea. He kykenevät kyllä puolustustaisteluun, mutta joutuvat ostamaan aikaa ja pikkuhiljaa luopumaan asemista.

Kukkola arvioi, että Avdijivkan taistelu on tuottanut molemmille osapuolille merkittäviä, tosin hieman erityyppisiä tappioita: Ukraina on todennäköisesti menettänyt erityisesti sotilaita, Venäjä puolestaan mekaanisia joukkoja, kuten panssarivaunuja.

"Nyt puhutaan selviytymisestä"

– Mutta se vaatii sotilaallisen avun jatkamista ja Ukrainan tukemista. Jos heidät jätetään yksin, kohtalo on pessimistinen ja sillä on ihan varmasti jatkoseurauksia Euroopan turvallisuudelle.

Ukrainan pitää pyytää ja vääntää

– Ja tällaisia asejärjestelmiä on sodan aikana riittänyt. Yleensä se on mennyt niin, että Ukraina on pyytänyt ja pyytänyt ja lopulta saanut.

"Mikä se päämäärä on"

– Sellainen nyyttikutsut-ajattelu on vähentynyt. Eli se, että työnnetään Ukrainaan sitä, mitä meillä on ja mistä haluamme eroon.

– Yleinen ongelma on, ettei tiedetä, mikä se päämäärä on. Onko tavoite, että Ukrainaa tuetaan niin, että se pysyy taistelussa mukana. Vai se, että Ukraina pystyy voittamaan sodan. Ja miltä se voitto näyttäisi?

– Aseapua on johdettu Yhdysvalloissa, mutta apu on nyt sisäpolitiikan takia halvaantunut. Kysymys on, kuka Euroopassa ottaa johtavan roolin. Vastaus on mielestäni, että tällä hetkellä ei kukaan.