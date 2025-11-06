Puola suunnittelee vahvistavansa puolustustaan kouluttamalla jopa puoli miljoonaa vapaaehtoista.

Maan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kertoi suunnitelmasta torstaina.

Tarkoitus on saada vapaaehtoiset koulutettua ensi vuoden loppuun mennessä.

Sotilasliitto Naton ja EU:n jäsenmaa Puola on pyrkinyt pönkittämään puolustustaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Puolustusministerin mukaan uuden koulutusohjelman tavoitteena on valmistella maata ja kansalaisia siltä varalta, että tilanne eskaloituu entisestään.

Kosiniak-Kamysz kertoi lehdistötilaisuudessa, että ohjelmaan kuuluu sekä yksilö- että ryhmäopetusta. Kohderyhmä on laaja: ministerin mukaan koulutusta järjestetään nuorille ja jopa alakouluikäisille sekä työikäisille ja seniorikansalaisille.

"Meidän täytyy olla varautuneita mihin tahansa skenaarioon"

Varapuolustusministeri Cezary Tomczyk sanoi, että hallitus aikoo kouluttaa 100 000 ihmistä kuluvan vuoden loppuun mennessä ja ensi vuoden aikana noin 400 000 lisää. Puolassa asuu noin 37 miljoonaa ihmistä.

Koulutuksista kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan hallituksen virallisessa mobiilisovelluksessa, joka on Puolassa laajassa käytössä.

Kosiniak-Kamysz huomautti, että sodan yllättämät ukrainalaiset ovat oppineet tarvittavat taidot kohta neljä vuotta kestäneen sodan aikana. Hänen mukaansa kriisitoiminnan taidot olivat sodan alkaessa kuitenkin puutteelliset.

– Meidän täytyy olla varautuneita mihin tahansa skenaarioon, hän sanoi.

Ensi vuonna Puolan puolustusbudjetin osuus bruttokansantuotteesta on nousemassa ennätyksellisen korkealle 4,8 prosenttiin.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla kello 14.58.