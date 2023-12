Puola: Natolla kolme vuotta aikaa valmistautua Venäjän hyökkäykseen

Saksan arvostetuimpiin ajatushautomoihin kuuluva DGAP julkaisi vastikään raportin , jonka mukaan Naton on kyettävä torjumaan Venäjän hyökkäys kuudessa vuodessa. Ajatushautomon mukaan Kreml tarvitsee vain kuudesta kymmeneen vuotta asevoimiensa uudelleenrakentamiseen, kun intensiivisimmät taistelut Ukrainassa ovat ohi. Näiden vuosien aikana Naton asevoimien on peloteltava ja tarvittaessa taisteltava Venäjää vastaan.

Puola: Saksan arvio optimistinen

Puola vastaa DGAP:n raporttiin toteamalla, että lyhyempi varautumisaika on tarpeen. Siewiera kutsui saksalaisten asiantuntijoiden aikataulua jopa optimistiseksi.

– Tämä on aika, jolloin itäiselle rajalle on luotava potentiaali, joka on selkeä pelote hyökkäykselle.