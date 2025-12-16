Joulutorille suunnittelusta terrori-iskusta on otettu epäiltynä kiinni 19-vuotias puolalainen opiskelija, jonka tarkoituksena on ollut surmata ja haavoittaa vakavasti suurta joukkoa ihmisiä.
Puolan viranomaiset kertoivat tiistaina ottaneensa kiinni opiskelijan, jonka epäillään suunnitelleen terrori-iskua joulutorille.
Kiinni otettu 19-vuotias puolalainen on poliisin mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija Lublinin katolilaisessa yliopistossa.
Hänen epäillään suunnitelleen joulutorille pommi-iskua, jonka tarkoituksena on ollut surmata ja haavoittaa vakavasti suurta joukkoa ihmisiä. Poliisi ei kertonut, minkä kaupungin joulutorille iskua oli suunniteltu.
Opiskelija oli "kiehtoutunut islamista ja terrorismista", poliisin tiedottaja Jacek Dobrzynski sanoi AFP:n mukaan.
Poliisin mukaan nuori mies vasta valmisteli iskua. Hän oli tarkoitusta varten ollut yhteydessä äärijärjestö Isisin edustajiin, syyttäjä sanoi.
Opiskelijaa uhkaa nyt elinkautinen vankeustuomio, poliisin lausunnossa kerrottiin.