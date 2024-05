FT: Suomi vahvistaa valmiuttaan sotaan – "Taso vertaansa vailla"

Suomi on onnistuneesti testannut kykyään pyörittää sotataloutta ja on alkanut varastoida sotilastarvikkeita rajojensa ulkopuolelle, FT kirjoittaa.

– Suunnittelemme varastoivamme varusteita muihin maihin. Varastojen levittäminen on huoltoturvallisuustekijä, kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen sanoo FT:lle.

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö Heiskanen on FT:n mukaan äskettäin käynyt läpi yli tuhat sopimusta yksityisten yritysten kanssa, jotka valmistavat tarvikkeita tai tarjoavat palveluita sotaa varten.

Kyse on esimerkiksi siitä, että tekstiilialan yritys voitaisiin käskeä valmistamaan luotiliivejä tai muita suojaavia varusteita.

"Venäjä kunnioittaa voimaa"

Financial Timesin mukaan Suomella on vähintään kuuden kuukauden tarpeisiin polttoaineita ja viljaa. Liki joka kolmas suomalainen kuuluu reserviin.

– Venäjä kunnioittaa voimaa. Voima koostuu tahdosta ja kyvystä. Tahtoa meillä on. Ihmisten tahto puolustaa maataan on kenties maailman korkein, Heiskanen sanoo.

– Kyvyt eli materiaali on uskottavalla tasolla. Kestää vuosia rakentaa tämä kapasiteetti. Sitä ei voi tehdä vuodessa tai kahdessa, hän jatkaa.

Lukuisat Euroopan valtiot ovat alkaneet panostaa armeijoihinsa uudelleen sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Esimerkiksi Saksan armeijan tilaa on kuvailtu raporteissa heikoksi.

"Suomi ei laskenut suojaansa"

Financial Timesin mukaan Suomi tunnetaan korkeasta valmistautuneisuustasostaan, joka on "ehkä vertaansa vailla länsimaissa".

Lehden haastatteleman kokeneen diplomaatin mukaan Suomi on "kultastandardi".

– He eivät laskeneet suojaansa 1990- ja 2000-luvuilla, ja nyt suurin osa meistä voi vain ihailla sitä, mitä heillä on. Heidän kykynsä mobilisoida ihmiset ja liike-elämä kriisissä on aidosti vaikuttava, hän kertoi.