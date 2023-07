Psykologi nimeää kesäloman tärkeimmän tehtävän, eikä se ole palautuminen

Moni on heinäkuussa kirmannut kesälaitumille loman viettoon. Rennon ja hyvän loman avaimista keskusteltiin Huomenta Suomessa psykologi ja kouluttajaterapeutti Arto Pietikäisen kanssa.

Lomalla tärkein tehtävä ei ole palautua

Usein kuulee sanottavan, että yksi loman tärkeimpiä tehtäviä on palautua , jotta saadaan ylläpidettyä palautumiskykyä. Pietikäinen on hieman tätä ajatusta vastaan.

– Minusta tärkein tehtävä lomalla on kysyä itseltään, kuka ja mikä on minulle tärkeää. Mihin haluan panostaa nyt, kun on enemmän aikaa? Mihin käytän aikaani lomalla? hän sanoo.