Gogi yllättyi kesänvietosta taaperoikäisen kanssa – oppi tärkeän asian

Suomen surkein kuski -ohjelman juontajana aloittava Gogi Mavromichalis kertoo, miten hänen 2-vuotias tyttärensä on muuttanut täysin hänen kesänviettonsa.

Constantinos "Gogi" Mavromichalis vietti kesälomansa 2-vuotiaan tyttärensä ja vaimonsa kanssa, ja kesäloma kulki aika pitkälti taaperon ehdoilla.

– 2-vuotias vaatii aika paljon aktiviteetteja joka päivä, Gogi kertoo.

Gogi toteaakin kesälomiensa muuttuneen lapsen myötä täysin

– Välillä harmitti, että olisipa voinut tehdä joitain asioita edes vähän itsekkäästi, Gogi sanoo.

– Ainoa konsertti, jota kävin koko kesäloman aikana katsomassa, oli Aarni Alligaattori ruotsiksi Billnäsissä. En ymmärtänyt keikasta puoliakaan, mutta skidi diggasi, hän nauraa.

Gogin ja hänen vaimonsa esikoinen on kaksikielinen ja puhuu toisena kielenään ruotsia.

Gogi kertoo oppineensa lapsen myötä paljon uusia asioita.

– Olen oppinut rotia, jota minulla ei yleensä ole, Gogi kertoo.

– Elämä ei voi olla huithapelia lapsen kanssa, muuten lapsi tuntee olonsa turvattomaksi. Esimerkiksi aikatauluasioista on pidettävä nykyään kiinni.

Gogi nähdään syksyllä ensi kertaa Suomen surkein kuski -ohjelman juontajana. Mukana on myös uusi tuomaristo, johon kuuluvat selostajalegenda Matti Kyllönen, driftaaja-ajo-opettaja Krisse Aalto sekä poliisi Arttu Kilpeläinen.

Katso yllä olevalta videolta, missä Gogi Mavromichalis vietti suurimman osan kesälomastaan.