Moni sinnittelee omien voimavarojensa rajoilla – mitä tehdä, kun luovuttaminen ei ole vaihtoehto?

Viestivätkö tilastot huolesta vai kehityksestä?

Mikä on sinnittelyn vaihtoehto?

Mitä virheitä laman aikana tehtiin?

Yhteiskunta on toisaalta muuttunut reippaasti laman jälkeen: teknologia on kehittynyt, digitalisaatio on levinnyt, oppivelvollisuusikää on nostettu ja koulutusta on kehitetty, Koivuranta listaa.