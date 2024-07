Psykologi nimeää kesäloman tärkeimmän tehtävän, eikä se ole palautuminen

Usein kuulee sanottavan, että yksi loman tärkeimpiä tehtäviä on palautua , jotta saadaan ylläpidetyksi palautumiskykyä.

Psykologi ja kouluttajaterapeutti Arto Pietikäinen on hieman toista mieltä.

– Minusta tärkein tehtävä lomalla on kysyä itseltään, kuka ja mikä on minulle tärkeää. Mihin haluan panostaa nyt, kun on enemmän aikaa? Mihin käytän aikaani lomalla? hän sanoo.