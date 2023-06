PS:n Luukkanen kuittasi Junnila-kohun "wokestoliitoksi" ja "natsijahdiksi" – RKP:n Andersson puuttui peliin

– Jos tuntee vähänkään tätä natsisymboliikkaa, niin Junnilalla oli eilenkin kaulassaan pesukarhukravatti, joka antaa tietynlaisen symbolisen viestin hänen omille kannattajilleen. Sitä (pesukarhua) on käytetty yhtenä natsisymbolina, Kyllönen selitti.

– Hei kamoon, Merja. Tämä on oikeasti absurdia. Minä olen pitänyt muumi-solmiota, eikä se tee minusta RKP:n ihailijaa, vaikka tykkään muumeista. Mutta ajatus siitä, että millainen solmio sinulla on, olisi jonkinlainen salamerkki… siis tämä on todella noitavainoa, Luukkanen sanoi.