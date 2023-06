Junnila kutsuttiin antisemitismin vastaiseen ryhmään, oppositiosta kylmää kyytiä hallitukselle – "Luulen, että tämä ei tule tähän jäämään"

SDP:tä edustanut varapuheenjohtaja Ville Skinnari totesi, ettei voinut uskoa, että noin viikko hallitusyhteistyön jälkeen hallitus on jo sisäisessä kriisissä.

"Äärimmäisen heikko lähtökohta"

– Se mikä tekee tästä Junnilan tilanteesta niin oudon on se, että tosiasiassa hänellä ei ole eduskunnan enemmistön luottamusta vaan hänen ministeriytensä pelasti nämä (opposition) poissaolot. Tämä antaa kyllä hänelle ja koko hallitukselle äärimmäisen heikon lähtökohdan hallituskauteen, puoluejohtaja sanoi.

Henriksson toivoi Junnilan ottaneen opiksi

Kristillisdemokraatit on valmis antamaan uuden mahdollisuuden Junnilalle.

Yksikään hallituspuolue RKP:n kymmenestä kansanedustajasta ei asettunut Junnilan taakse. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoo, että Junnila on ottanut opikseen.

– Hän on yksi hallituksen ministereistä, ja meillä on kuitenkin luottamus siihen, että hallitus voi jatkaa.

– Maassa on kuitenkin ihan oikeitakin ongelmia, meillä on velkaongelma, työttömyyttä, kestävyysvaje. Meidän pitäisi ratkaista hallituksena tällaisia asioita. Nyt me käytämme tässäkin arvokasta aikaa keskustelemalla tällaisesta toisarvoisesta asiasta.